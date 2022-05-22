Bahşiş toplarken düğün konvoyundaki aracın çarptığı çocuk yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düğün konvoyundaki araç, aracın önüne geçerek bahşiş isteyen çocuğa çarptı. Yaralı çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Mesudiye Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Eren Salih Ç. (8), iddiaya göre arkadaşlarıyla düğün konvoyunun önüne geçerek bahşiş toplamaya başladı. O sırada konvoyda bulunan Özgür K. (42) yönetimindeki 34 ESV 177 plakalı cip çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen küçük çocuk yaralandı. Yaralı çocuk olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.