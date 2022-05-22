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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gürsulu çocukların uçurtmalı bahar coşkusu

İHA

Gürsulu çocukların uçurtmalı bahar coşkusu

Gürsu Belediyesi’nin, çocuklara bahar coşkusunu ve uçurtma uçurmanın keyfini yaşatmak hedefiyle gerçekleştirdiği Uçurtma Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.
Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar doya doya eğlendi. Çocuklara uçurtmalarını dağıtan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Çocuklarımızın, teknolojinin esaretinde şekillenmeye başlayan yaşamlarında, eski zaman sokak oyunlarından olan uçurtma uçurmanın coşkusunun tadını yaşamalarını istedik. Onlarla birlikte uçurtma uçururken bizler de çocukluğumuza döndük ve onların mutluluğunu paylaştık. Çocuklarımızın baharın coşkusuyla eğlenmelerini istedik. Çocukların mutluluğunu görmek bizleri de mutlu etti. Etkinliklerimiz devam edecek” dedi.
Gürsu Kent Meydanı’nda düzenlenen şenlikte çocuklar, Hacivat Karagöz ve sihirbaz gösterileriyle, palyaçolarla, sokak oyunları, şişme oyun parkı ve yarışmalarla doyasıya eğlendi.

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