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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Barakfakih Hazretleri dualarla anıldı

İHA

Barakfakih Hazretleri dualarla anıldı

Bursa’da Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osmangazi ve oğlu Orhangazi'nin fıkıh hocası Barakfakih Hazretleri, Kestel İlçesi'ne bağlı Barakfakih Beldesi'ndeki kabri başında anıldı.
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Barakfakih'i Anma ve Pilav Günü" faaliyeti pandemi dolaysıyla iki yıl sonra yeniden mevlit okunmasıyla başladı.
Barakfakih Hazretleri'nin türbesi başında okunan dualardan sonra, yaklaşık 12 bin kişinin katıldığı davetlilere pilav ve ayran ikram edildi.
Anma gününe TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, muhtarlar ve birçok davetli katıldı.
720.si düzenlenen Barakfakih’i anma gününde İHA'ya konuşan Ak Parti İl Başkanı Davut Gürkan, “Pandemi sebebiyle 2 yıldır anma programına ara verilmişti. Yeniden biraraya gelmenin, kucaklaşmanın ve bu büyük şahsiyeti anmanın ve dualarla yaad etmenin sevincini yaşıyoruz. Aynı zamanda bütün komşu köylerin de bir araya geldiği ve köylülerimizin de her birinin hasbihal etme imkânı bulmuş olduğu bir faaliyet bu. Bu programı gerçekleştiren başta muhtarımız olmak üzere bütün köylülerimize teşekkür ediyorum. Bu tür organizasyonlar, aramızdaki paylaşmanın anlamını bir kez daha gösterdi. Pandemi dolaysıyla 2 yıldır ara verilen bu vefa etkinliğinin yöre halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Barakfakih Köy Muhtarı Ahmet Akbulut, “Pandemi sebebiyle 2 yıldır bu anlamlı faaliyeti gerçekleştiremiyorduk. Çok şükür bu yıl yeniden çok sayıda kişinin iştirakiyle “Barakfakih’i Anma ve Pilav Günü” etkinliğini düzenleyebildik. Herkesten Allah razı olsun. Seneye yeniden bu zamanlarda görüşmek üzere” dedi.
Anma programına katılan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ve Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile ilçe belediye başkanları duaların ardından
köylülerle sohbet edip törenden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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