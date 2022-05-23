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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’nın marka değeri yükselecek

İHA

Bursa’nın marka değeri yükselecek

Bursa’nın sahip olduğu zengin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri tüm dünyaya duyurmak ve turizm konusunda sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehri kurumsal anlamda temsil eden hediyelik eşyaların tasarlanması ve üretilmesi amacıyla ‘Bursa Uluslararası Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması’ düzenliyor.
Turizmde marka şehir olma hedefiyle Bursa’nın rotasını turizm olarak belirleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, kendine has özelliklerin, değerlerin ve zenginliklerin tüm dünya tarafından fark edilmesi hedefiyle farklı bir projeyi daha hayata geçiriyor. Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği marifetiyle şehrin kültürel ve turistik değerlerinin hediyelik eşya endüstrisine kazandırılmasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, şehri kurumsal manada temsil eden hediyelik eşyaların tasarlanması ve üretilmesi amacıyla ‘Bursa Uluslarararası Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması’ düzenliyor. Bursa Valiliği, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı, Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Irgandı Köprüsü sanatçıları tarafından desteklenen yarışma, desen tasarımı ve hediyelik eşya kategorilerinde düzenlenecek. Başvurular bursa.com.tr adresinden yapılacak. Son başvuru tarihi 1 Eylül 2022 Perşembe günü olan yarışmanın jüri heyetinde yerli ve yabancı akademisyenler, usta öğreticiler, moda tasarımcıları, endüstriyel tasarımcılar, grafik tasarımcı ve seramik sanatçıları bulunuyor. Yarışma çerçevesinde Eylül ayı içerisinde yapılacak değerlendirmede toplamda 220 bin TL ödül verilecek.
Tarihi Belediye Binası’nda yarışmaya destek veren kurumların temsilcileriyle birlikte açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her şehrin kendine has özelliklerini ve değerlerini gün yüzüne çıkararak bilinirliklerini ve tanınırlıklarını arttırarak markalaşma çabası gösterdiğini söyledi. Bursa’nın geçmiş yüzyıllardan günümüze birçok medeniyete başkentlik yaptığını ve tarihi, kültürel, doğal güzellikleriyle eşsiz bir şehir olduğunu belirten Başkan Aktaş, Bursa’nın tarihi kadim, doğası muhteşem, suları şifalı, yaz ve kış sporlarına müsait, sanayisi gelişmiş, kültürel altyapısı zengin bir şehir olduğunu ifade etti. Daha birçok özelliği sayılabilecek olan Bursa’nın bacasız sanayi olarak bilinen turizmin bütün kollarında hemen her nimete sahip olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak turizm konusuna büyük önem veriyoruz. Bu potansiyeli doğru ve etkin bir şekilde kullanabilmek için farklı projeleri hayata geçiriyoruz. En büyük hedefimiz, uluslararası arenada boy göstermek. Bu hedefle birçok uluslararası fuarlara katılarak Bursa’yı tanıtıyoruz. Şimdi de Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği marifetiyle Bursa’mızın tanıtımına önemli bir katkı sağlayacak olan uluslararası bir yarışma gerçekleştireceğiz. Şehrin kültürel ve turistik değerlerinin hediyelik eşya endüstrisine kazandırılması ve şehri kurumsal manada temsil eden hediyelik eşyaların tasarlanması ve üretilmesi adına Bursa Uluslararası Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması düzenliyoruz” dedi.
Yarışmanın duyurusunun yerel platformların yanında uluslararası platformlarda da yapılacağını ve bu sayede yarışmaya yurt dışından da katılım sağlanacağını söyleyen Başkan Aktaş, “Bursa’nın aslında yıllardır eksikliğini hissettiği konuyu, herkesin fikir beyan edebileceği bir ortama taşıyoruz. Önemli bir farkındalık ortaya koyacağız. Tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Umarım Bursa ve Bursa turizm için hayırlı netice çıkar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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