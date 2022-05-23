Gemlik’te gençler için önemli yatırım

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerin eğitim, öğretim, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak hedefiyle hazırlanan Gemlik Gençlik Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Bursa’da gençlere yönelik geliştirdiği projelerle iki kez gençlik ödülüne layık görülen Büyükşehir Belediyesi, Gemlik Gençlik Merkezi’ni düzenlenen törenle hizmete aldı. 2 katlı müstakil yapısıyla 220 metrekare net kullanım alanında hizmet verecek olan gençlik merkezinde, ders çalışma ve kitap okuma alanlarının yanı sıra 2 bin eserden oluşan kitaplık bulunuyor. Ücretsiz çay ve kahve ikramlarının olacağı merkezde gençler, hem keyifli vakit geçirme hem de sağlıklı ortamda ders çalışma imkanı bulacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın her bir köşesinin aynı önem ve değere sahip olduğunu söyledi. Şehrin her köşesine Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerini ulaştırdıklarını belirten Başkan Aktaş, gençlerin hizmetine sundukları Gemlik Gençlik Merkezi’nin ilçeye büyük fayda sağlayacağını ifade etti. Toplum olarak gençlere büyük önem verdiklerini anlatan Başkan Aktaş, “Bursa’da 600 civarında şantiyemiz var ama çocuklar ve gençler için yaptığımız yatırımlar bizim için daha kıymetli. Gemlik Ana Kucağını açtık. Yoğun bir ilgiyle karşılandı. Karacaali Gençlik Kampı'nı hizmete açarak, gençlerimizin sosyalleşmesine katkı sağladık. Hasanağa Kadınlar Plajı'nı yeniden düzenledik. Gemlik Gençlik Merkezi’nden de gençlerimiz ücretsiz olarak istifade edecek. Türkiye’nin istikbâli olan gençler için Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmaya devam ediyoruz. Donanımlı, kültürlü, bilgili ve sağlıklı nesillerin yetişmesi için belediye olarak birçok çalışma yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Gemlik Gençlik Merkezi’nin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Gemlik ilçesinde yapılan yatırımlar hakkında da bilgi veren Başkan Alinur Aktaş, ilçede 2017 yılından bugüne Büyükşehir marifetiyle ulaşım, kentleşme, yeşil alan ve çevre, kültür ve turizm, sağlık ve sosyal hizmet alanlarında toplam 115 milyon TL’lik yatırım yapıldığını dile getirdi. Bölgeye ayrıca BUSKİ marifetiyle içme suyu ve kanalizasyon imalatları ile arıtma tesisi ve gölet sulama gibi alt yapı hizmetlerinde 230 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını anlatan Başkan Aktaş, aynı zamanda 39 bin 200 adet çilek fidesi, 20 top çilek için tekstil malcı, 550 top damlama sulama hortumu, örnek kivi bahçesi tesisi, fındık ayıklama makinesi ve 1500 adet siyah incir fidanı desteği sağladıklarını da dile getirdi. Bursa denizinin temiz olması ve sahil turizminde payının artması amacıyla önümüzdeki günlerde 31,5 milyon avroluk yeni bir ihaleye çıkacaklarını açıklayan Başkan Aktaş, Bursa sahillerinin ve çevresinin daha temiz olmasını arzuladıklarını söyledi.

Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, gençlere yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu ifade etti. Gençlerin kendini geliştirmesi adına gerçekleştirilen hizmetin ülkenin büyümesi ve kalkınmasına katkı sağlayacağını belirten Çavuşoğlu, Gemlik Gençlik Merkezi’nde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bursa Milletvekili Zafer Işık, Gemlik ilçesine yapılan hizmetler hakkında bilgiler vererek, ilçeye kazandırılan eserler ve gençliğe verilen değer vesilesiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Başkan Alinur Aktaş ve beraberindekiler, Gemlik basketbol sporcularıyla birlikte açılış kurdelesini kesti. Daha sonra binayı gezen Başkan Aktaş, gençlerle sohbet etti.

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