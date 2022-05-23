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Derya Uluğ'dan Bursa'da konser

İHA

Derya Uluğ'dan Bursa'da konser

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde düzenlenen seri konser, yaklaşık 70 bin kişinin katıldığı Derya Uluğ konseri ile tamamlandı.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Bursa’da bu yıl bir haftaya yayılan etkinliklerle dolu dolu kutlandı. Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere özel, tiyatro, espor, sokak basketbolu ve konser etkinlikleriyle Bursa'da tam bir bayram havası esti. Gençlik Haftası etkinliklerinde Yunuseli Havaalanı'nda düzenlenen ve Bilal Sonses, Reynmen, Fatma Turgut ve İkilem Grubu’nun hayranlarıyla buluştuğu seri konser, Derya Uluğ konseri ile tamamlandı. Vedat Bilir ve DJ Bahadır Gümüşsu'nun performansının ardından sahneye çıkan ünlü şarkıcı; ‘Hadi Çal’, ‘Sana Çıkıyor Yollar’, ‘Kanunlar Gibi’, ‘Okyanus’, ‘Canavar’, ‘Ah Zaman’ gibi beğenilen şarklarını Bursalılar için seslendirdi.
Kendilerini müziğin ritmine bırakan gençler, keyifli bir akşam geçirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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