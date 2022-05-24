Giresun Aksu Fest'te Bursa rüzgârı esti

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Bursa Büyükşehir Belediye Orkestrası Türk Halk Müziği sanatçıları ve Karagöz Halk Dansları oyuncuları performanslarıyla 45’inci Uluslararası Giresun Aksu Festivali’ne damga vurdu.

Giresun Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen kültürel, sanatsal ve turistik değerlerin sergilendiği festivalde Bursa Büyükşehir Belediyesi, Afyonkarahisar Belediyesi, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Ankara Polatlı Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin halk oyunları toplulukları birbirinden güzel performanslarını sergiledi. Festivalde Bursa Büyükşehir Belediye Orkestrası Türk Halk Müziği sanatçıları ve Karagöz Halk Dansları oyuncuları performanslarıyla vatandaşların beğenisini kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı Giresun Valisi Enver Ünlü ve Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’na hediyelerini takdim etti.

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