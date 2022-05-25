(Özel) Uludağ'ın zirvesinde görsel şölen Havaların ısınmasıyla erimeye başlayan buzul gölleri dron ile görüntülendi

Bursa'da baharın gelmesiyle birlikte erimeye başlayan Uludağ'ın zirvesindeki buzul göllerinin görüntüsü görsel şölene dönüşüyor.

Uludağ'ın zirvesinin hemen altında yer alan ve kış aylarında buz tutan Kara göl, Kilimli göl, Aynalı göl, Buzlu göl, Heybeli göl, Koğukdere gölü ve Çayırlıdere gölü havaların ısınmasıyla birlikte erimeye başladı.

Eriyen göllerde mavinin ve beyazın birbirine karıştığı muhteşem manzaralar ortaya çıktı. Uludağ'ın saklı ve gizemli bölgesinde 7 gölün 7 ayrı güzelliği Ünlü dağcı İsmet Şentürk tarafından dron ile görüntülendi. Her biri deniz seviyesinden ortalama 2 bin 400 metre yukarıda olan buzul göllerin masalsı görüntüleri belgeselleri aratmadı.

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