Nilüfer’de “Müzede Bir Salı” etkinliği sergilerle zenginleşti

Nilüfer Belediyesi’nin, her ayın üçüncü salı günü düzenlediği “Müzede Bir Salı” etkinliğine katılanlar, 6 farklı mekanda 27 sanatçının çalışmalarının yer aldığı “Yukarı Bak” sergisini küratör Yekhan Pınarlıgil ile gezerek, eserler hakkında detaylı bilgi aldı.

Nilüfer Belediyesi’nin, kültür ve sanat yoluyla katılımcıların hayatlarına dokunmak amacıyla başlattığı “Müzede Bir Salı” etkinliğine ilgi artıyor. Etkinliğe katılanlar, Nilüfer Belediyesi’nin ödüllü müzelerini rehber eşliğinde gezme fırsatı buluyor. Müze turuna katılanlar, Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi, Misi’de yer alan Fotoğraf Müzesi ile Edebiyat Müzesi’nin yanı sıra Nilüfer Belediyesi’nin Türkiye Fransız Kültür Merkezi’nin katkıları ile açtığı “Yukarı Bak, Sınırlı Coğrafyanın Yıldızlı Ufukları” sergisini de gezdi. Nilüfer Belediyesi Meteor Balat Kültürevi’nden başlayan sergi turu, Gölyazı Kültürevi, Misi Fotoğraf Müzesi, Edebiyat Müzesi, Nâzım Hikmet Kültürevi ve Pancar Deposu’nda sona erdi. Serginin küratörü Yekhan Pınarlıgil de katılımcılara eşlik ederek, bu mekanlarda yer alan 27 sanatçının eserleri hakkında detaylı bilgi verdi.

“Müzede Bir Salı” etkinliğine katılanlar, Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’ni rehber eşliğinde gezerek, dünyanın dört bir yanından edinilmiş, tüm kıtaları temsil eden enstrümanları da hayranlıkla izledi.

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