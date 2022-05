Osmangazi’den işçilere rekor zam Başkan Dündar yüzleri güldürdü

Osmangazi Belediyesi, sürekli işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesinde yüzde 45 oranında yaptığı zamla, ilçe belediyeleri arasında rekor seviyede artışa imza attı. Yeni sözleşme ile birlikte Osmangazi Belediyesi’nde eylül ayına kadar en düşük daimi işçi maaşı 10 bin 700 TL oldu.

Osmangazi Belediyesi ile Hakİş’e bağlı Hizmetİş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi belediye çalışanlarının yüzünü güldürdü. Belediyedeki 169 daimi işçiyi ilgilendiren ve 20222024 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Hizmetİş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz tarafından imzalanırken, yeni sözleşme ile birlikte alın terlerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşayan işçiler, Başkan Dündar’a alkışlar ve tezahüratlarla teşekkür etti.

Yeni imzalanan toplu sözleşmeye göre, daimi işçilerin ücretlerine ilk 6 ay için yüzde 45 zam yapıldı. Sonraki her 6 ay için ise tüm sosyal haklar dahil olmak üzere, enflasyon farkı ve artı 1 puan refah payı verilecek. Bu sözleşmeyle birlikte Osmangazi Belediyesi’nde Eylül ayına kadar en düşük daimi işçi ücreti 10 bin 700 TL oldu.

Dündar: “Başarının formülü bütçe ve çalışma disiplini”

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleştirilen imza töreni öncesi çalışanlar tarafından çiçeklerle karşılanan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yaptığı konuşmada, “Verdiğimiz ücretin karşılığını hizmet ve vatandaş memnuniyeti olarak alıyoruz. Yeni ücretler, çalışanlarımıza helal olsun” ifadelerini kullandı.

Yeni toplu sözleşmenin hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Başkan Dündar, “Çalışıyorsak, üretiyorsak bunun karşılığı elbette olacaktır. Yapılan işin karşılığı da ücrettir. Bizler hep birlikte Osmangazi için çalışıyoruz, 886 bin Osmangazili için buradayız. Bu çerçevede hizmet üretiyoruz. Hep birlikte çok önemli işler yapıyoruz. Her kesime hitap ediyoruz. Birçok kurum, kuruluş ve STK bizden destek istiyor. Hepsinin yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Bütçemizin akıllı ve verimli kullanılması bunun etkisini daha da artırıyor. İsraftan kaçınıyoruz. Paranın gideceği yeri çok iyi araştırıyoruz. Göstermiş olduğumuz bu özen, belediyemizin yapmış olduğu hizmetlerde kendini gösteriyor. Sadece Osmangazi sınırlarında değil, sınırları aşan hizmetler ortaya çıkıyor. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, BAREM, Osmangazi meydanı bunlardan bazıları” dedi. Belediye olarak Bursa’ya hatta Türkiye’ye değer katan hizmetleri planlı ve disiplinli çalışma sayesinde hayata geçirdiklerinin altını çizerek, “Verdiğimizin karşılığını hizmet olarak, vatandaş memnuniyeti olarak alıyoruz. Bizler huzurluysak, tüm Osmangazi huzurlu. Yeni ücretler çalışanlarımıza helal olsun, hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Yavuz: “Osmangazi Belediyesi örnek oldu”

Hizmetİş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz da, yaptığı konuşmada Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın her zaman olduğu gibi yine işçinin alın terinden yana olduğunu belirterek, “Kurum kültürünün oluşmasına önem veren, personeliyle kaynaşmayı sağlayan, çalışanlarının motivasyonunu yüksek tutan, Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar sayesinde bugün işçi ve emekçi kazanmıştır. Belediye Başkanımız sayesinde alın teri ve akıl terimiz kazanmıştır. Mustafa Dündar başkanımız sayesinde, Osmangazi Belediyesi işçileri, enflasyon karşısında ezdirilmeyecektir” diye konuştu.

“Alın teri bordroya yansımalı”

Osmangazi Belediyesi’nin toplu sözleşmelerde örnek belediye olduğuna vurgu yapan Yavuz, “Diğer belediyelerimize de sesleniyorum. Artık belediye başkanlarımızın emeğimize, alın terimize saygı ve övgüsü, Osmangazi Belediyemiz ’deki gibi bordroya yansıtılmalıdır. Emeğimiz ve alın terimiz ile ilgili bordroya yansıtılmayan hiçbir övgüyü kabul etmiyoruz. Mustafa Dündar başkanımıza emek ve alın terimize verdiği değerden dolayı, şahsım, sendikam ve işçilerimiz adına teşekkür ediyorum” diyerek teşekkür etti.

