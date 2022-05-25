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28 Mayıs'ta Bursa'nın dağ ilçelerindeki o yollar kapalı olacak

İHA

28 Mayıs'ta Bursa'nın dağ ilçelerindeki o yollar kapalı olacak

28 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak ralli yarışları nedeniyle Bursa’nın dağ ilçelerindeki bazı güzergahlar kapalı olacak.
Bursa'da 28 Mayıs tarihinde yapılacak ralli yarışlarından dolayı, 09.0019.00 arasında dağ ilçesi yollarında bulunan Seferışıklar, Göynükbelen, Masık Gediği, Karandere mahalleleri ve maden suyu fabrikası güzargahları kapalı olacak. Test sürüşlerinin yapılacağı güzergahta perşembe günü aralıklarla, yarışın yapılacağı cumartesi günü belirtilen saatler arasında yol trafiğe tamam kapatılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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