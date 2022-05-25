28 Mayıs'ta Bursa'nın dağ ilçelerindeki o yollar kapalı olacak

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28 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak ralli yarışları nedeniyle Bursa’nın dağ ilçelerindeki bazı güzergahlar kapalı olacak.

Bursa'da 28 Mayıs tarihinde yapılacak ralli yarışlarından dolayı, 09.0019.00 arasında dağ ilçesi yollarında bulunan Seferışıklar, Göynükbelen, Masık Gediği, Karandere mahalleleri ve maden suyu fabrikası güzargahları kapalı olacak. Test sürüşlerinin yapılacağı güzergahta perşembe günü aralıklarla, yarışın yapılacağı cumartesi günü belirtilen saatler arasında yol trafiğe tamam kapatılacak.

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