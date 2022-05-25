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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da ilkokul öğrencilerinin maskeleri çiçek açtı

İHA

Bursa'da ilkokul öğrencilerinin maskeleri çiçek açtı

Bursa'da, ilkokul öğrencileri maskelerden yaptığı çiçeklerden oluşan çelengi sağlık çalışanlarına istinaden Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz'a takdim etti.
Merkez Osmangazi ilçesindeki Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel İlkokulu öğrencileri, "Maskelerimiz Çiçek Açtı" eTwinning projesi çerçevesinde maskelerden çiçek, papyon ve toka yaptı. Projede görev alan öğrenci ve öğretmenler, İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz'ı makamında ziyaret ederek, çiçeklerden oluşan çelengi pandemi sürecinde fedakarca çalışan sağlık çalışanları adına Yavuzyılmaz'a hediye etti.
Zor günlerin geride kaldığını belirten Yavuzyılmaz, "Bu tarz etkinliklerle farkındalığı artırıp bundan sonra neler yapılmalı ya da nelere dikkat edilmeli, nasıl dersler çıkarmalıyız? Bunlara bakmalıyız artık. Çocuklar proje çerçevesinde maskeleri çiçek haline dönüştürmüş. Ayrıca kız çocuklarının taçları, erkek çocuklarının papyonları da maskelerden yapılmış. Çok güzel olmuş. Maskeler hakikaten bir dönem hayatımızın olmazsa olmaz bir parçasıydı. Her cebimizde bir maske çıkıyordu. Çocuklarımızın emeklerine teşekkür ediyorum. Bizleri hatırlamaları çok ince bir davranış. Bu manada hem öğretmenlerine hem de kendilerine teşekkür ediyorum. Güzel bir etkinlik yapmışlar. Büyüklerine, sağlıkçı teyzelerine, amcalarına böyle bir nezaket göstermişler" diye konuştu.
Okul müdürü Ahmet Davarcı da pandemide olağanüstü şartlar altında çalışan sağlık çalışanları adına Yavuzyılmaz'a teşekkür etti.
Projede görev alan sınıf öğretmeni Semra Karakuş ise Yavuzyılmaz ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Sağlık çalışanları, doktorlar ve hemşirelere verdikleri emekten dolayı minnettarız" dedi.
Öğrenci ve öğretmenler, daha sonra Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimliğine ziyarette bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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