3 Boyutlu doku ve organ basımı BUÜ’de konuşuldu

Mühendislik ve tıp alanlarında dünyanın en son teknolojik gelişmelerinden birisi olarak gösterilen 3 boyutlu yazıcılarla doku ve organ basımı konusu Bursa Uludağ Üniversitesi’nde ele alındı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen ‘3 Boyutlu Yazıcılarla Doku ve Organ Basımı’ seminerinde PennState Üniversitesi’nde görev yapan Prof. İbrahim Tarık Özbolat konuşmacı olarak yer aldı. Bizzat yürütücülüğünü üstlendiği çalışmaları anlatan Prof. Özbolat’ı Mühendislik ve Tıp Fakültesi’nde görev yapan akademisyenler ile öğrenciler büyük bir ilgiyle dinledi.

2007 yılından itibaren biyoyazıcılar ile doku üretimi üzerine çalışan ve bu alanda yazılmış en çerçeveli kitap olmak üzere 120’den fazla akademik yayını bulunan Prof. İbrahim Tarık Özbolat, Bursa’ya ve Uludağ Üniversitesi’ne ilk kez geldiğini aktardı. Yaklaşık 12 çeşit doku ve organ tipini üç boyutlu yazıcıları kullanarak basabildiklerini açıklayan Özbolat; “7 yıldır PennState Üniversitesi’ndeyim. Burada multidisipliner bir bölüm ve multidisipliner bir enstitüde hemen hemen yüzde 90 seviyesinde bu konularla ilgili çalışıyoruz. Kemikten tutunda kıkırdak, damar yapıları ve deri modelleri üzerinde projeler üretiyoruz. Bunun dışında akciğer modeli gibi gerçek organın fizyolojisine yakın 3 boyutlu modeller üretiyoruz. Kişiye özel tümör modelleri üzerine de çalışmalarımızı yürütüyoruz” diye konuştu.

Makine Mühendisliği Bölümünün daveti üzerine Bursa Uludağ Üniversitesi’ne geldiğini kaydeden Prof. Dr. İbrahim Tarık Öztoprak, konuşmasının ardından yürüttükleri çalışmalar hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Program, soru cevap kısmı ile sona erdi.

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