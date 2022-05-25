Yıldırım'da su kesintisi

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Yıldırım'da yapılacak çalışmalar doğrultusunda bazı mahallelerde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ'den yapılan açıklama şöyle; "Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Yıldırım İlçesi Teferrüç Mahallesi, Dik Sokak, Doğu Sokak, Gün Sokak ve civarında 25.05.2022 20.06.2022 tarihleri arasında, 10.00 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak"

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