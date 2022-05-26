Otobüsün çarparak sürüklediği engelli triportör sürücüsü ağır yaralandı - Yeniden

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)-BURSA´da, otobüsün çarptığı triportör olarak bilinen üç tekerlekli elektrikli bisikletin engelli sürücüsü Musa Karış (51), 20 metre sürüklenerek ağır yaralandı.
Kaza, saat 23.30 sıralarında İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi´nde meydana geldi. Mimar Sinan Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Necati Karanfil (60) yönetimindeki 16 M 06086 plakalı özel halk otobüsü, aynı istikamette seyreden bedensel engelli sürücü Musa Karış yönetimindeki triportöre çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs ile triportör arasında sıkışan Musa Karış yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar Karış´ı sıkıştığı yerden kurtarmak için müdahale ederken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Musa Karış İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.
Kazanın ardından yaralının kardeşi olduğu öğrenilen Mehmet Karış, olay yerine geldi. Mehmet Karış, ağabeyi Musa Karış´ın aracının başında sinir krizi geçirdi. Ağabeyinin durumunu polis ekiplerine soran Mehmet Karış "Kim vurdu ona, kim?" diyerek ağladı. Ağabeyinin hastaneye kaldırıldığını ve durumun iyi olduğunu söyleyen polis ekipleri Mehmet Karış´ı güçlükle sakinleştirdi.
Tedavi altına alınan Musa Karış´ın sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Otobüs sürücüsü Necati Karanfil ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-05-26 08:44:32
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.