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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da kiraz hasadı başladı

İHA

Bursa'da kiraz hasadı başladı

Bursa'nın tarımsal değerlerinden biri olan kirazda hasat başladı. İznik ilçesinde kara bodur cinsi kirazın 1520 liradan satıldığı ifade edildi.
Bursa'nın İznik ilçesindeki kiraz bahçelerinde hasat hareketliliği yaşanıyor. Orhaniye Köyü''nde 16 yıldır tarımla uğraşan Yakup Kaplan, Hasan Demir, Yasin Bostancı, Emre Turan tarafından kiraz bahçesinden toplanıp pazar yerine getirilen kara bodur cinsi kirazlar, 1520 liradan satılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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