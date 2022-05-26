Bursa'da 18 bin kişiye palyatif bakım hizmeti

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, terminal dönem kanser, ileri evre KOAH, kalp yetmezliği, organ yetmezliği bulunan hastaların yatırıldığı palyatif bakım ünitelerinden bugüne kadar 18 bin 201 hastanın hizmet aldığını söyledi.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, kentte verilen palyatif bakım hizmetleri konusunda açıklamalarda bulundu. Palyatif bakımın, multidisipliner bir yaklaşım olduğunu dile getiren Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “Palyatif bakımda; doktor, hemşire, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, fizyoterapist, diyetisyen ve diğer meslek gruplarının işbirliğine dayanması önemlidir. Palyatif bakım hizmetleri, hasta ve ailesinin kabullenme, bilgilendirilme, yas ile mücadele etmelerinin desteklenmesinin yanı sıra yaşadıkları semptomların erken tanımlanması, kontrol altına alınması ve etkili bir şekilde yönetilmesini kapsar” şeklinde konuştu.

Kronik hastalıkların artması ve nüfusun da yaşlanmaya başlaması sebebiyle palyatif bakımın son 20 yılda oldukça önemli hale geldiğini dile getiren Dr. Yavuzyılmaz, “Palyatif bakım merkezlerinde özellikle yoğun bakımda tedavisi tamamlanmış hastalar, yakınları ile birlikte tedavilerini daha konforlu bir ortamda sürdürebilmektedirler” ifadelerini kullandı.

Mudanya’da Palyatif Hizmet Devrede

Son olarak Mudanya Devlet Hastanesi’nde 12 yataklı Palyatif Bakım Ünitesi’nin hizmete girdiği bilgisini veren Dr. Yavuzyılmaz, “İlimizde yer alan 11 ilçe devlet hastanemiz ve bunların dışında merkezde yer alan 5 kamu hastanemizde; 16 hekim ve 110 yardımcı sağlık personeli olmak üzere toplamda 202 personel ile palyatif bakım hizmetlerini yürütmekteyiz. Geçtiğimiz hafta Mudanya Devlet Hastanesi’nde palyatif bakım ünitemizin de hizmete girmesiyle ilimizdeki palyatif bakım tescilli yatak sayısı 295’e yükselirken bu alanda bugüne kadar 18 bin 201 hastaya da hizmet verildi” diye konuştu.

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