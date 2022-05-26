Nilüfer’de yılsonu konserinde muhteşem performans

Nilüfer Belediyesi Müzik Eğitim Çalışmaları’nın piyano, yan flüt, bağlama ve keman kurslarına katılan çocuk, genç ve yetişkin öğrenciler, dönem sonu konserinde harika bir performans sergiledi.

Nilüfer Belediyesi’nin 2001 yılında başlattığı ve yalnızca Nilüferliler’in değil, Bursalılar’ın da müzik yaşamına önemli katkılarda bulunan Müzik Eğitim Çalışmaları, yeni mezunlarını verdi. Kemandan klarnete, bağlamadan piyanoya kadar birçok alanda verilen eğitimlere katılanlar, dönem sonunda performanslarını sergileme fırsatı da buluyor. Eğitmenliğini Petek Gürdağ, Ali Özer, Kardelen Ekin Özdemir, Ebru Bozkurt ve Akın Togay’ın yaptığı Müzik Eğitim Çalışmaları’nın piyano, yan flüt, bağlama, ritim ve keman kurslarına katılan çocuk, genç ve yetişkin öğrenciler de, Uğur Mumcu Sahnesi’ndeki konserde izleyenlere müzik resitali sundu. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız’ın da izlediği konsere, ebeveynler de yoğun ilgi gösterdi. Öğrenciler, L. V. Beethoven, W. A. Mozart, J. S. Bach gibi efsanelerin yanı sıra Barış Manço, Cahit Berkay, Neşet Ertaş gibi duayen sanatçıların eserlerini başarıyla seslendirdi. L.V. Beethoven’in 9. Senfoni eserini, 7 yaşındaki Ayas Necati Çakır şefliğinde çalan keman grubu da büyük alkış aldı. Trabzon ve Erzurum yörelerinden ezgilerin de çalındığı gecede ebeveynler, çocuklarını gururla izledi.

Konserin sonunda sahne alan ritim grubu, hareketli performanslarıyla geceyi şenlendirdi. Müzik Eğitim Çalışmaları’na katılan öğrencileri başarılarından dolayı kutlayan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, eğitmenlere de teşekkür etti. “Müziğin olduğu yerde kötülük yoktur” diyen Yıldız, “Uzun yıllardır atölye çalışmalarını sürdürüyoruz. Pandeminin ardından yeniden bir araya gelmenin sevincini yaşıyoruz. Bir yerde müzik varsa orada barınabilirsiniz, yer alabilirsiniz. Sanat ruhunun olduğu ortamda her zaman için çağdaşlık, umut ve güzel bir gelecek vardır” diye konuştu. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, Müzik Eğitim Çalışmaları öğrencilerine katılım belgelerini de verdi.

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