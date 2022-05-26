Engelli aracıyla yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Onur, yaralandı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA'da, engelli aracıyla yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Onur Demiröz (37), yaralandı. Kazanın ardından kaçan sürücü, düşen plakadan yakalandı.
Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi´nde engelli aracıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Onur Demiröz'e otomobil çarptı. Kazada Demiröz, yaralanırken, sürücü ise kaçtı. Onur Demiröz, çağırılan ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Demiröz´ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, kaza yerinde düşen 16 AFC 032 plakadan otomobilin sahibi Osman A.´ya (22) ulaştı. Osman A. ile kaza sırasında otomobili kullandığı belirtilen Mehmet B., (22), polis ekiplerince gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler, savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2022-05-26 11:32:51
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