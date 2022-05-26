BUÜ’de öğrenci festivalleri başladı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrenci toplulukları tarafından düzenlenen festival start aldı. Farklı alanlarda kurulan toplulukların stant açtığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

BUÜ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın organizasyonunda gerçekleştirilen öğrenci festivalleri Görükle Kampüsü’nde başladı. Organizasyonun açılış törenine Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Üniversite yöneticileri, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci de katıldı.

Festival çerçevesinde açılan stantları ziyaret eden Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, öğrencilerle sohbet etti. Etkinlik alanında düzenlenen oyunlara da eşlik eden Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, canlı bir kampüs için çok sayıda projeye imza attıklarını söyledi. Yeni yatırımlar ile kampüsün 7/24 yaşayan bir Üniversite görüntüsüne kavuşacağının altını çizen Kılavuz, öğrencilerin dersler dışında da hiç sıkılmadan kampüs içerisinde vakit geçirebileceklerinin sözünü verdi.

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