T2 Hattı test sürüşüne başladı

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Bursa Kent MeydanıTerminal Tramvay Hattı (T2) test sürüşlerine başladı.

Bursa’da Kent Meydanı ile Terminal arasında hizmet verecek olan T2 hattında test sürüşleri başladı. 9 bin 445 metre uzunluğunda 11 istasyonlu T2 hattının, T1 hattına entegrasyonu ile birlikte terminalden tramvaya binen vatandaşlar kesintisiz bir şekilde heykele kadar ulaşabilecek. Hattın deneme sürüşlerinin tamamlanmasının ardından haziran ayında da yolcu seferlerinin başlaması planlanıyor.

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