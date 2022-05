Beşiktaş, engelleri Romatem Bursa ile kaldırıyor

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın antrenör ve oyuncuları Romatem Bursa Hastanesi'ne ziyarette bulundu.

Hastaneyi gezen sporcular, sonrasında kurum yetkilileriyle yemekte bir araya geldi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Beşiktaş Bedensel Engelliler Spor Şubesi Genel Koordinatörü Erdem Göksel, Romatem ile uzun süredir iş birliği içinde olduklarını vurguladı.

Beşiktaş Engelliler Eğitim Spor ve Turizm Derneği Başkanı da olan Göksel, engelliler olarak yaşam seviyesini yükseltmek için çok mücadele verdiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Bugün büyük kazanımlarımız var. Romatem de bunlardan bir tanesi. Özellikle yeni engelli olan bireylerin rehabilite edilmesi bizim için çok önemli. Rahat ve sağlıklı hareket etmeleri rehabilitasyona bağlı. Türkiye'de çok fazla merdiven altı rehabilitasyon merkezi var. Yüzlerce arkadaşımız bu merkezlerde yanlış tedavi olup, toplumda yerini alamıyor. Romatem, gerçekten Avrupa standartlarında bir kuruluş. Bu hastane ile gurur duyuyoruz. Devletin mutlaka bunun gibi kuruluşları destekleyip, güçlendirmesi gerekiyor. Bizim de Beşiktaş olarak Romatem ile iş birliğimiz devam edecek. Sonuç itibarıyla buradaki genç insanları spora da yönlendirip, hayatın içine daha fazla çekeceğiz”.

Beşiktaş takım antrenörü Kaan Dalay ise Romatem ailesine teşekkür ederek, "Beraber güzel projeler yapıp engelli vatandaşlarımızı hayata kazandıracağız. Bunun için Beşiktaş olarak Romatem ailesinin yanındayız. Uzun yıllar güzel işler başaracağımıza inanıyoruz." dedi.

Beşiktaş takımı oyuncularından Suphiye Dağ, engelliler için fizik tedavinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Romatem Hastanesi Türkiye'ye fizik tedavi anlamında çok büyük katkılar sunuyor. Tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



"Engelleri birlikle kaldıracağız"

Romatem Bursa Genel Müdürü Sinem Çamur da Beşiktaşlı sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Romatem olarak 2005 yılından beri Türkiye'de hizmet verdiklerini belirterek, "Türkiye'nin birçok kentinde hastanelerimiz bulunuyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyona gönül vermiş yüzlerce personelimiz var. Fizik tedavi alanında gerekli tüm teknoloji ve donanımı hastanelerimizde bulunduruyoruz. Beşiktaş'a kapılarımızı sonuna kadar açtık. Spor ve sporcunun her zaman yanındayız. Bundan sonraki süreçte de engelleri birlikte kaldırmaktan mutluluk duyacağız" diye konuştu.

Hastanenin Spor Hekimliği Uzmanı Güfat Arslan da her bireyin sporla ilgilenmesinden yana olduklarını anlattı. Sporcuların tedavilerini üstlenmek ve aynı zamanda rehabilitasyon aşamalarının her basamağını organize etmek için bu alanda görev yaptığını dile getiren Arslan, "Sporcuların her türlü isteğine cevap vermek için bir ekip olarak çalışıyoruz. Romatem olarak 'hayat harekettir' diyoruz" ifadelerini kullandı.

