En İyi Kentsel Tasarım Projesi ödülü Gemlik Belediyesi’nin

Gemlik Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı ile Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı tarafından düzenlenen “Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm” Kongresi’nde “En İyi Kentsel Tasarım ve Yenileme Yapan Belediye Ödülü’nü kazandı.

7. Uluslararası Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi’inde, 10 branşta incelenen projeler ödüllerine kavuştu. Gemlik Belediyesi, pek çok il belediyesini geride bırakarak “Gemlik Yeniden” projesiyle “En İyi Kentsel Tasarım ve Yenileme Yapan Belediye” ödülünü kazandı. Ödül töreni, İstanbul Şişli'de bir otelde gerçekleşti. Ödülü Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan adına Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk aldı.

“Gemlik’te kentsel dönüşüm örnek olacak”

Ödül töreninden sonra konuşan Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk, “Marmara’nın incisi, zeytinin başkenti, Belediye Başkanımız Mehmet Uğur Sertaslan’ın dediği gibi barışın ve huzurun kenti ve artık yerli otomobil TOGG’ın kalbi ilçemizde, yerinde dönüşen Gemlik yolunda hızlı adımlarla ilerliyoruz. Hemşehrilerimiz ile birlikte pek çok badire atlattık. Bir gece alınan kararla Gemlik’in taşınacağı söylendi. Gazetelerde, televizyon programlarında bu konu tartışıldı. Bir çivi çakılmayan aylar geçirdik. Ama bu itibarlı ödül, yerinde dönüşen Gemlik’i ortaya çıkarmada önemli bir adım oldu. Ödülümüzü belediye başkanımız adına aldım. Eminim ki, önümüzdeki kongrede Gemlik en iyi kentsel dönüşüm ödülünü alacak” dedi.

“Gemlik, yeniden”

Gemlik’te ilk adımları atılan ve yakında ayrıntıları paylaşılacak proje hakkında konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise yaptığı açıklamada “Bu çalışma, 23,5 hektarlık alanda başladı. Önce sosyolojik anket gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız rıza gösterecek mi, kentsel dönüşümü ne kadar istiyorlar ve hak sahipliği nasıl olacak bunları netleştirdik. Kentsel Dönüşüm Komisyonumuz ve ilgili bakanlığın yetkilileri paylaştık. Çok yakında ayrıntıları basınla ve hemşehrilerimizle paylaşacağız. İlk toplantımızı, basın mensupları ile birlikte, bu çalışma için özel olarak hazırladığımız, kültür merkezi olarak kullanılan tarihi Balıkpazarı Hamamı’nda gerçekleştireceğiz. Herkesin çok beğeneceğine eminiz. Bu ödül bizim için büyük bir motivasyon oldu. Yerinde kentsel dönüşüm ile özlediğimiz Gemlik’i hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

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