Bursa Büyükşehir projelerine 3 ödül

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da yapılan 7'nci Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi’nde, Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi, Gönül Bağı ve Açık Veri Platformu projeleriyle 3 ayrı ödüle layık görüldü. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’da hayata geçirdikleri kentsel dönüşüm ve akıllı şehircilik uygulamalarının ortak aklın ürünü olduğunu vurguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) iş birliğiyle “Çevresel Sürdürülebilirliğe Dayalı Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler” temasıyla hayata geçirilen 7'nci Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi İstanbul’da yapıldı. Türkiye genelinden pek çok il ve ilçe belediye başkanları ile KENTSEV yönetim kurulu üyelerinin katıldığı kongrede, örnek projelere imza atan belediyelere ‘Kentsel Dönüşüm Başarı ve Teşvik’ ödülleri verildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi de hayata geçirdiği Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi, Gönül Bağı ve Açık Veri Platformu projeleriyle ödüle layık görüldü. Bursalıların yaşamını kolaylaştırmak için hayata geçirdikleri projelerin ödüle değer görülmesinin mutluluk verici olduğunu ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentsel dönüşüm ve akıllı şehircilik uygulamalarının ortak aklın ürünü olduğunu kaydetti.

Her alanda dönüşüm

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın da konuşmacı olduğu ‘Yerel Yönetimler Açısından Çevresel Sürdürülebilirlik, Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Süreci’ konulu panelde, Bursa’daki dönüşüm sürecini anlattı. Teknolojinin baş döndürücü hızla geliştiğini, buna bağlı olarak hayatın neredeyse her alanında büyük bir dönüşüm yaşandığını belirten Başkan Aktaş, “Bir şehrin tarihî ve kültürel güzelliklerinin yanında, insanlar için de yaşanılabilir olması gerekir. Modern şehir yaşamı her geçen gün milyonlar için daha cazip hâle geliyor, şehirler çekim merkezleri oluyor. Bugün geldiğimiz noktada şehir yönetimlerinin sorumlulukları, cevaplaması gereken sorular, çözmesi gereken sorunlar da bu nüfusla birlikte artıyor. Daha iyi, daha kaliteli bir şehir yaşamı “akıllı şehir” kavramıyla birçok noktada kesişiyor. Bu kavram, şehirlerin tüm o karmaşası, sorunları arasında çözüm ağlarıyla parlıyor. Akıllı bir şehir, şehre dair ve küresel sorunlara hızlı bir şekilde yanıt vermelidir. Ulaşımı, enerjiyi, sağlık hizmetlerini ve atıkları dijital teknolojilerden istifade ederek yönetmeliyiz. Bu hizmetleri sürdürebilir ve verimli şekilde sunmalıyız” dedi.

Yerinde ve hızlı dönüşüm

Konuşmasında Bursa’da hayata geçirdikleri kentsel dönüşüm projelerinden de örnekler veren Başkan Aktaş, Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi çerçevesinde son binanın yakım çalışmalarının devam ettiğini, hayata geçirilecek proje ile bölgenin tarihi ve turistik açıdan tam bir cazibe merkezi haline geleceğini kaydetti. Kentsel dönüşümde ‘yerinde, hızlı, gönüllü ve değerine değer katan’ bir anlayışla hareket ettiklerini ifade eden Başkan Aktaş, Çekirge Teras, Sıcaksu, İstanbul Caddesi, Kentsel Dönüşüm Projesi, YiğitlerEsenevler75. Yıl Kentsel Dönüşüm Projeleri ve Orhangazi Meydan Projesi ile Bursa’da önemli bir dönüşüm sürecinin yaşandığına dikkat çekti.

