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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’da güreş heyecanı

İHA

Bursa’da güreş heyecanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile düzenlenen U15 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda heyecan sürerken, organizasyonun açılış töreni dün gerçekleştirildi.
Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’ndeki şampiyonada 63 kulüpten 1200 sporcu mücadele ederken, genç güreşçilerin müsabakası alkış alıyor. U15 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nın açılış törenine; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Gökhan Dinçer, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Güreş Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Taşçı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, Büyükşehir Belediyespor yönetim kurulu üyeleri Yusuf Konat ve Yavuz Yılmaz ile sporcular katıldı.
Ata sporu güreşe büyük önem verdiklerini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Gökhan Dinçer, “Büyükşehir Belediyesi olarak 17 ilçemizde sportif faaliyetler yürütüyoruz. Tüm federasyonlarımıza destek sağlıyoruz. Şehrimizi sporun lider kenti yapma yolunda çalışmalarımız sürüyor. Diğer branşlarımız gibi güreşe de büyük önem veriyoruz ve bu branşımızın gelişimi için gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullanırken, şampiyonaya katılan tüm sporculara başarı diledi.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söylerken, tüm sporculara başarı dileğinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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