İnegöl’de müzelere yoğun ilgi

İnegöl Belediyesi’nin şehre kazandırdığı Türkiye’nin ilk ilçe Kent Müzesi ve mobilya tarihine ışık tutan İnegöl Mobilya Ağaç Sanayi Müzesi, ziyaretçi akınına uğruyor. Özellikle pandemi sonrası ziyaretler artarken, son 5 ayda 40 bin ziyaretçi ağırlandı.

İnegöl Belediyesi tarafından 10 Ocak 2009 tarihinde açılan ve hizmete girdiği dönem itibariyle Türkiye’nin ilk ilçe Kent Müzesi olma özelliğini taşıyan İnegöl Kent Müzesi, açıldığı tarihten itibaren şehrin önemli turizm merkezlerinden biri oldu. Geçmişi gelecekle buluşturmanın önemini bilen bu alanda yatırımlarını sürdüren İnegöl Belediyesi, 2013 yılında ise Dünyada bir benzeri daha bulunmayan İnegöl Mobilya Ağaç Sanayi Müzesini hayata geçirdi. İnegöl Mobilyasının tarihine ışık tutan bu müze de hem sektörel anlamda hem de tarihi değeri itibariyle şehre değer kattı.

5 ayda 40 bin ziyaretçi

Bugüne kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan İnegöl’ün dünü ile bugününü buluşturan Müzeleri, açıldıkları günden itibaren şehrin önemli birer simgesi haline geldi. Hem yurt içinden hem yurt dışından misafirler ağırlayan, özellikle tüm öğrencilerin gezdirilerek şehri ve şehrin lokomotif sektörü mobilyayı tanıdığı Kent Müzesi ve İnegöl Mobilya Ağaç Sanayi Müzesi bugüne kadar toplamda 900 bin misafiri ağırladı. Pandemi sürecinde 2 yıla yakın süreyle aksama olsa da pandeminin ardından ziyaretçi sayısı her geçen gün artmaya devam etti. Özellikle 2022 yılının ilk 5 aylık döneminde aylık ortalamada 8 bin dolayında misafir ağırlayan Müzeler, 5 ayda 40 bine yakın ziyaretçi ağırladı.

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