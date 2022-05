İnegöl’ün kentsel dönüşüm projesi ödülle başladı

İnegöl Belediyesi’nin Turgutalp Mahallesinde gerçekleştirmeyi planladığı ve proje çalışmalarını tamamladığı Kentsel Dönüşüm Projesi, henüz başlamadan ödüle layık görüldü. 7. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi çerçevesinde, “Kentsel Dönüşüm Başarı ve Teşvik” ödüllerini almaya hak kazanan belediyeler arasında İnegöl Belediyesi de “Turgutalp Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi” ile ödüle layık görüldü.

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (Kentsev) tarafından düzenlenen 7. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi, bu yıl “Çevresel Sürdürülebilirliğe Dayalı Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler” ana temasıyla gerçekleştirildi. Bugün İstanbul’da yapılan kongrede, riskli binaların dönüşümü ve akıllı şehirler her yönüyle ele alındı. İnşaat sektörünün ve belediyelerin önde gelen temsilcileri ve başkanlarının kentsel dönüşüm konusunu 4 ayrı oturumda masaya yatırdığı kongrede, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da yer aldı.

Kongre çerçevesinde, bu yıl üçüncü kez “Kentsel Dönüşüm Başarı ve Teşvik” ödüllerini almaya hak kazanan belediyeler, 2 ay süren yoğun değerlendirme çalışmaları sonucu ilan edildi. Ödül töreninde, İnegöl Belediyesi de Turgutalp Mahallesinde hayata geçirmeyi planladığı ve projelerini hazırladığı Kentsel Dönüşüm çalışmasıyla ödül aldı. Henüz proje aşamasında olan ancak hem içeriği hem de hazırlık aşamasıyla örnek bir çalışma olarak kongrede sunulan Turgutalp Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, katılımcılar tarafından beğeni ile karşılandı.

Belediye Başkanı Alper Taban, kongrede hazırlanan kentsel dönüşüm projesine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Dünyada her alanda değişimin yaşandığına dikkat çeken Başkan Taban, “Ekonomide, eğitimde, mimaride, sağlıkta, sporda, şehir yaşamında önemli değişimler yaşanıyor. Her şeyin hızla aktığı bir zamanda yaşıyoruz. Herkes daha iyisi için bir yarış içerisinde. Bu ortamda şehirler de yarışıyor. Dolayısıyla bu değişimi biz de şehirlerimizde yakalamaya çalışıyoruz. Şehirler; insanların geleceğini şekillendiren en önemli mekanlardır. İnsanların geleceğine ufuk çizecek olan, içerisinde yaşadığımız şehirlerdir. Eğer doğru bir dönüşümü sağlayamazsak, sadece şehirleri değil geleceğimizi de kaybederiz. Bizler bu mantıkla İnegöl’ümüzde bir yandan kentsel dönüşüm, bir yandan da kültürel ve kurumsal dönüşümü sağlamaya çalışıyoruz. Turgutalp Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi de İnegöl Belediyesi tarafından yürütülmesi planlanan ve İnegöl İlçesine ait ilk Kentsel Dönüşüm özelliğini taşıyan projedir. Ancak; mesele bina yaparken, milletin gönlünü de yapmak ve milleti memnun etmek, millete bir ufuk çizmektir. Bu düsturla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Turgutalp Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde öncelikli amacımız; yerinde, hızlı ve gönüllü dönüşümü sağlamaktır. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Sunumun ardından Başkan Alper Taban, Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili ödülü kongreye katılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen’den aldı.

Belediyelere yönelik ödül töreni ile başlayan kongre daha sonra “Yerel Yönetimler Açısından Çevresel Sürdürülebilirlik ve Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Süreci”, “İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü Açısından Çevresel Sürdürülebilirlik”, “Tüm Yönleriyle Akıllı Şehir Uygulamaları” ve “Kentsel Dönüşüme Öneriler ve Yeni Modeller” başlıklı oturumlar ile devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.