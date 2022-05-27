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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İş yerine silahlı baskın: 2 yaralı

İHA

İş yerine silahlı baskın: 2 yaralı

Bursa’da bir iş yerini basan şüpheli veya şüpheliler, iş yerinde bulunan 2 kişiyi tabanca ile vurduktan sonra kayıplara karıştı.
Olay, Alaaddinbey Mahallesi, Taşlıpare sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği öğrenilemeyen şüpheli veya şüpheliler iş yerine girerek Hüseyin İ. (44) ve Metin D. (40) ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken şüpheli veya şüpheliler tabanca ile Hüseyin İ. ve Metin D.’ye kurşun yağdırarak kaçtı.
Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 2 kişiyi vuran şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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