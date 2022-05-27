Katı atık bertaraf tesisine iş insanlarından tam not

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve yılsonuna kadar yapılacak yatırımlarla 75 bin konutun tüketimine eşdeğer elektrik enerjisinin üretileceği Doğu Bölgesi Katı Atık Bertaraf Tesisi, iş dünyasının temsilcilerini ağırladı. İş insanları, Bursa’nın en önemli çevre yatırımlarından biri olan tesise tam not verdi.

Mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılması hedefiyle kentin altyapısını güçlendiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, enerji tüketiminin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması için her yıl yeni yatırımları devreye alıyor. Bu çerçevesinde Bursaray istasyonlarının çatısını birer güneş enerjisi santraline dönüştürmeye başlayan Büyükşehir Belediyesi, Yenikent Katı Atık Depolama Sahasında metan gazından elektrik üretimini ve BUSKİ su depolarının girişlerine kurulan HES’ler vasıtasıyla da enerji üretimini giderek artırıyor. Son olarak yapişletdevret modeliyle kente kazandırılan Doğu Bölgesi Katı Atık Bertaraf Tesisi ile hem elektrik enerjisi üretiliyor hem de sahaya giden atık miktarı yarı yarıya düşürülüyor.

Tesise gelen karışık belediye atıkları ‘cinslerine göre’ mekanik ayırma tesisinde tasnif edildikten sonra, organik atıklar biyogaz tesisine alınarak metan gazından elektrik üretiliyor. Bakiye atıklar düzenli depolama alanına, kalorifik değeri olan atıklar ‘atıktan türetilmiş’ yakıt hazırlama tesisine, geri kazanımı mümkün atıklar ise lisanslı firmalara gönderiliyor. Bu işlemler sayesinde, sahaya giden atık miktarında yüzde 50’lik azalma meydana geliyor. Yılsonuna kadar enerji üretim kapasitesi yaklaşık 10 Megawatt/saate ulaşacak ve düzenli depolama sahasından elde edilen deponi gazı ile birlikte 12 Megawatt /saat enerji üretimi gerçekleştirilerek, yaklaşık 75 bin konutun tüketimine eş değer enerji ihtiyacı karşılanmış olacak.

Bursa’nın en önemli çevre yatırımlarından biri olan tesis, akademik odalar, üniversiteliler ve basın mensuplarının ardından Bursa iş dünyasının önemli isimlerini ağırladı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka’nın da katıldığı gezide iş insanlarına, sistemin nasıl çalıştığı ve evsel katı atıkların nasıl enerjiye dönüştüğü detaylı olarak anlatıldı. Tesisin çevre adına önemli bir yatırım olduğunu belirten iş insanları, kente kazandırdığı çevre yatırımları nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

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