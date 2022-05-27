'Çilek köyü'nde ilk hasat başladı; 5 ülkeye ihraç edilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Çilek köyü'nde ilk hasat başladı; 5 ülkeye ihraç edilecek

İHA

'Çilek köyü'nde ilk hasat başladı; 5 ülkeye ihraç edilecek

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki çilek köyünde hasat başladı. ‘Kırmızı elmas’ olarak bilinen Kurşunlu çileğinde, yılın ilk hasadı başladı. 5 ülkeye de ihraç edilen çileğin, yaklaşık 400 milyon TL gelir getirmesi bekleniyor.
İnegöl ilçesine bağlı 'çilek köyü' olarak nitelendirilen kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde üretimi yapılan Kurşunlu çileğinde, ilk hasat başladı. Çiftçiler, yılın ilk hasadını gerçekleştirirken, 'kırmızı elmas' olarak bilinen çileğin hasadı bu yıl hava muhalefeti nedeniyle 8 yerine 7 ay sürecek. Tarlada kilosu 12 TL'den satılan ve bölgedeki bin 100 haneli mahallede oturan vatandaşların geçim kaynağı olan Kurşunlu çileğinin, önceki yıllarda da olduğu gibi bu yıl da Gürcistan, Almanya, Romanya Rusya ve Balkan ülkelerine ihraç edilmesi planlanıyor.
Çilek hasadı için tarlaya giderek incelemede bulunan İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, çilek hasadının başladığını belirterek, "11 bin dekar alanda çilek üretimi yapılıyor. Ortalama dönümünden 3.5 ton ürün alınıyor. Mahallemizde çilek hali var. Pazar sıkıntısı da yok. 11 bin dekarlık alanda bu yıl 350 bin ton rekolte beklentimiz var. Geçen sene fiyatlar 7 ila 8 TL arasındaydı. 350 milyon TL civarında bir gelir elde edildi. Bu sene sanayilik tabir edilen çileğin kilosu 10 TL, sofralık ise 12 TL'den satılıyor. Reçinası, şekeri yüksek. Lezzetli. 1 Mayıs ta hasadı başlar, 7 ay boyunca 30 Kasım'a kadar devam eder. Bu sene hava muhalefeti nedeniyle 20 gün ürünlerin hasadında öteleme oldu" dedi.

İhraç ediliyor
İç piyasaya olduğu gibi ihraç da edildiğinin altını çizen Çelik, "Gürcistan, Rusya, Almanya, Romanya, Balkan ülkelerine ihraç ediyoruz. Çilek köyü olarak anılıyor. Mahalle sakinleri gelirlerini çelikten karşılıyorlar. Kurşunlu'nun yanı sıra sınır mahalleler Eymir, Hasanpaşa, Çitli, Kınık, Küçük Yenice de esinlenerek çilek üretimine başladılar" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti İl İnsan Hakları Başkanı Mustafa Yıldırım: "Millet iradesi her zaman, vesayetçi zihniyetlere galip gelecektir"
YEREL HABERLER AK Parti İl İnsan Hakları Başkanı Mustafa Yıldırım: ...
Hasadına başlanan Kurşunlu çileği, 5 ülkeye ihraç ediliyor
YEREL HABERLER Hasadına başlanan Kurşunlu çileği, 5 ülkeye ihraç ...
Teknik Bilimler MYO’da uygulamalı eğitim altyapısı güçlendirildi
YEREL HABERLER Teknik Bilimler MYO’da uygulamalı eğitim altyapısı ...
Enerji timi, kadın kooperatiflerine tasarrufu anlattı
YEREL HABERLER Enerji timi, kadın kooperatiflerine tasarrufu anlattı
Motosikletle selfie kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Motosikletle selfie kazası: 2 yaralı
Motosikletli jokey adayı
YEREL HABERLER Motosikletli jokey adayı
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Katı atık bertaraf tesisine iş insanlarından tam not
YEREL HABERLER Katı atık bertaraf tesisine iş insanlarından tam not
Karacabey Uluslararası Leylek Festivali başlıyor
YEREL HABERLER Karacabey Uluslararası Leylek Festivali başlıyor
Selfie çekerken motosikletle duvara çarpıp kanala düştüler: 2 yaralı
YEREL HABERLER Selfie çekerken motosikletle duvara çarpıp kanala ...
Hekim olacak öğrencilerin fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER Hekim olacak öğrencilerin fotoğraf sergisi büyük ilgi ...
Ünlü popçu sahnenin tozunu atacak Mehmet Çevik: 4 Haziran miladım olacak
YEREL HABERLER Ünlü popçu sahnenin tozunu atacak Mehmet Çevik: 4 ...
Geleneksel üretime teknolojik destek
YEREL HABERLER Geleneksel üretime teknolojik destek
Bursalılar tuval başında
YEREL HABERLER Bursalılar tuval başında
Büyükşehir’le spor her yerde
YEREL HABERLER Büyükşehir’le spor her yerde
Sokak sanatçıları, festivale hazırlanıyor
YEREL HABERLER Sokak sanatçıları, festivale hazırlanıyor
Bursa'da Ukrayna vatandaşlarına yönelik yardım konseri düzenleniyor
YEREL HABERLER Bursa'da Ukrayna vatandaşlarına yönelik yardım ...
Bursa’da bitkin düşen yavru köpeğin yardımına zabıtalar yetişti
YEREL HABERLER Bursa’da bitkin düşen yavru köpeğin yardımına ...
İş yerine silahlı baskın: 2 yaralı
YEREL HABERLER İş yerine silahlı baskın: 2 yaralı
Bursa'da iş yerine silahlı baskın: 2 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da iş yerine silahlı baskın: 2 yaralı
Bursa'da transfer merkezinde 100 bin Euro'luk soygun girişimi teşebbüste kaldı
YEREL HABERLER Bursa'da transfer merkezinde 100 bin Euro'luk soygun ...
Doğalgaz düzenekli tuzak kuran baba ile oğlu tutuklandı
YEREL HABERLER Doğalgaz düzenekli tuzak kuran baba ile oğlu ...
Bankanın para transfer merkezinden 100 bin Euro'luk hırsızlık girişimi
YEREL HABERLER Bankanın para transfer merkezinden 100 bin Euro'luk ...
Doğal gaz kokusu yayılan evde kablolu düzenek bulundu; baba ve oğlu gözaltında (4)
YEREL HABERLER Doğal gaz kokusu yayılan evde kablolu düzenek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.