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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motosikletle selfie kazası: 2 yaralı

DHA

Motosikletle selfie kazası: 2 yaralı


Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da, ehliyetsiz motosiklet sürücüsü Onur T. (16), arkasındaki arkadaşı Mehmet Can F. (16) cep telefonuyla selfie yaparken aracın kontrolünü kaybetti. İstinat duvarına çarpan motosikletin yağmur suyu kanalına düşmesiyle araçtaki 2 kişi yaralandı.
Kaza, İnegöl ilçesinde Alanyurt ile Mesudiye mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Seyir halindeki Onur T. yönetimindeki 16 KES 17 plakalı motosiklet, iddiaya göre, arkasında oturan yolcu Mehmet Can F. selfie yaparken, sürücüsünün kontrolünden çıktı, istinat duvarına çarpıp yağmur suyu kanalına düştü. Kazada sürücü ile arkadaşı yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Onur T.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-05-27 12:19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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