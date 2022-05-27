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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Teknik Bilimler MYO’da uygulamalı eğitim altyapısı güçlendirildi

İHA

Teknik Bilimler MYO’da uygulamalı eğitim altyapısı güçlendirildi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, BEBKA tarafından desteklenen proje yatırımları ile uygulamalı eğitim altyapısını daha da güçlendirdi.
Yaklaşık 2 yıl önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı BEBKA Mali Destek Projesi almaya hak kazanan BUÜ Teknik Bilimler MYO tarafından başlatılan ‘Nitelikli Ara Eleman Yetiştirilmesine Yönelik Uygulamalı Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi’nde sona gelindi. Proje çerçevesinde kurulan laboratuvarlar gerçekleştirilen tören ile hizmete açıldı. Programa BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. Zeki Durak, Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin bir araştırma üniversitesi olduğuna vurgu yaptı. Türkiye’de toplam 23 üniversitenin araştırma üniversitesi olarak tescil edildiğine işaret eden Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “Bu üniversitelerin hiçbiri homojen bir yapıda değil. Öğrenci sayıları farklı, ihtisas alanları farklı, tıp fakültesi ve hastanesi olanlar var, olmayanlar var. Bizim hem hastanemiz hem sağlık yatırımlarımız var. Devasa ve ayrı ayrı yapılar. 44 bin lisans öğrencimiz var. 21 bin ön lisans öğrencimiz var. Bu rakamlara sahip başka bir üniversite yok. Bizimle yarışan üniversiteler zaten yarışa avantajlı başlıyorlar. Biz 70 bin öğrencinin ağırlığıyla çalışıyoruz. Bunu şikâyet için söylemiyorum. Çünkü Türkiye’de yükseköğrenim görmek isteyen çok sayıda gencimiz var. Gençlerimizin bu ihtiyacını karşılamak devletimizin ve bizlerin görevidir. Ancak tüm bu ağırlıklara rağmen araştırma üniversiteleri arasındayız ve onlarla akademik bir yarış içerisindeyiz” dedi.
Toplam 21 bin ön lisans öğrencisine sahip olduklarını vurgulayan BUÜ Rektörü Kılavuz, bu sayının her anlamda önemli bir gösterge olduğunu belirtti. Ön lisans öğrencilerinin tamamını ara eleman olarak değil, ana eleman olarak yetiştirdiklerinin altını çizen Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, “Öğrencilerimize eğer doğru bir eğitim vermezsek, yarın mezun olduklarında büyük zorluklarla karşılaşabiliyorlar. Bunu lisans ve ön lisans düzeyindeki tüm öğrencilerimiz yaşayabiliyor. O yüzden gençlerimizi henüz eğitimöğretim yaparken, özellikle Kariyer Eğitim Merkezimiz vasıtasıyla iş dünyası ile buluşturmaya gayret ediyoruz. Staj ve uygulamalarla sektörle buluşturuyoruz. 15 meslek yüksekokulumuz, 21 bin öğrencimiz ile sektörlere nitelikli personel hizmeti sunuyoruz. Ön lisansta doluluk oranlarımız bu yıl yüzde 96’yı buldu. Lisansta yüzde 92’de kaldık. İlk defa lisans oranları ön lisansın altına düştü. Bu bir anlamda sevindiricidir. Hayata hemen atılacak genç doğru tercih yapmaya gayret ediyor. Meslek yüksekokullarımız içinde de Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuz ilk sıraya yerleşti. Bu okul içinde öyle bölümler var ki taban puanları mühendislik fakültelerinin de üstünde öğrenci alıyor. Mesleki eğitime önem vermemiz gerekiyor. Milli Eğitim Bakanımız da bu konuda çok duyarlı ve çözüm için gayret ediyor. Mesleki eğitimin güçlendirilmesi gerekiyor. Çocuklar henüz lise çağındayken mesleki eğitime teşvik edilmelidir. Bunu başarabilirsek 10 yıl sonra Türkiye’nin bilim, teknoloji ve mesleki eğitim gelişimi anlamında çok daha iyi seviyelerde olabileceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.
BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. Zeki Durak ise, tamamlanan proje ile gurur duyduklarını söyledi. Mesleki eğitime, meslek liselerine ve üniversitelere büyük bir önem verdiklerini belirten Genel Sekreter Zeki Durak; “2019 yılındaki mali destek programı çerçevesinde toplam 34 okula desteğimiz oldu. Bunların büyük çoğunluğu Bursa’da. Bu destekler ile ciddi bir alt yapı yenilemesi yapıldı. Ben aynı zamanda bir akademisyenim. Bu anlamda gençlerin eğitimiyle alakalı projelere her zaman koşa koşa geliyorum. Bakanlığımız ve BEBKA olarak genç istihdamı konusunda çok sayıda konu belirledik. Başlattığımız bazı programlarda sanayicimizin talepleri ve iş arayan mezunlarımızı bir araya getirecek organizasyonlara imza atacağız. Sanayicimizin ve üniversitelerimizin içinde yer almadığı tüm mekanizmalar bir anlamda eksik kalıyor. Tarafları bir araya getirecek projelerimiz var. Yeni projelerimizi de yakın zamanda hayata geçireceğiz” diye konuştu.

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