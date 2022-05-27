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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Aktaş’a fahri profesörlük

İHA

Başkan Aktaş’a fahri profesörlük

UNESCO Barış Kültürü Enstitüsü Başkanı Ordinaryüs Prof. Engel Tagirov, en büyük uluslararası araştırma projesi olan Form 2022’nin sonucu için gösterdiği yüksek diplomasi ve cesaret örneği için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a Fahri Profesörlük unvanı verdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNESCO Türkiye Millî Komitesi ve TÜRKSOY iş birliğinde Türk Dünyası Müzeleri Buluşması’nın açılış töreni, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Açılışın töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geniş bir coğrafyada yaşayan Türk halkları arasındaki kültürel bağları güçlendirmeyi ve Orta Asya ile Balkan coğrafyasındaki müzelerde gerçekleştirilen somut olmayan kültürel miras çalışmalarını katılım, aktarım ve eğitim başlıkları altında değerlendirerek müze profesyonellerine örnek çalışmalar oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.
Bu noktadan hareketle toplantının başlığını ‘Türk Dünyası Müzelerinde Somut Olmayan Kültürel Miras’ olarak belirlediklerini kaydeden Başkan Aktaş, “Türkiye’nin yanı sıra Türk dünyası ülkelerindeki müzecilerin ve akademisyenlerin büyük ilgisi ve katılımı, bu toplantının gerekliliğini bize bir kere daha göstermiştir. Ayrıca oturumların ardından gerçekleşecek olan TÜRKSOY Müzeler Birliği toplantısına da Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Moğolistan gibi ülkelerdeki seçkin müzelerin müdürleri ile ülkelerin bakanlık temsilcileri katılacak. Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM), 2007 yılında müzecilik tanımına somut olmayan kültürel mirası ekleyerek, bu mirasın müzelerde bütünsel bir biçimde korunmasını ve aktarımını teşvik eden bir yaklaşım izlemiştir. Bu tarihten itibaren dünyada müzeler, yalnızca eserlerin sergilendiği yerler olmanın ötesinde somut olmayan kültürel mirasın korunması ve yaşatılmasına yönelik yürütülen etkinlikleri içeren çalışmalara daha fazla yer vermeye başlamıştır. İki gün sürecek toplantıların ardından alınacak kararların ve ortak miras üzerine yapılacak sunumların hem Bursa’mızda somut olmayan kültürel miras çalışmaları yapan müzelerimize hem de Türk dünyası müzelerine fayda sağlaması en büyük temennim” diye konuştu.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer de kültürel mirasın korunmasının kendilerine yüklenen en önemli görevlerden biri olduğunu ifade etti. Somut ve somut olmayan mirasın geleceğe aktarılmasının önemine değinen Özer, “Yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz, yemek kültürümüz, kıyafetlerimiz, müzik tarzımız, yaşam biçimimiz bunların tamamı aslında bizim binlerce yıldır biriktirdiğimiz kültürümüzü oluşturuyor. Bize yüklenen sorumluluk ve görev, binlerce yıllık bu kültürel mirası geleceğe taşımak. Bu konuda hazırlanan ve var olan en önemli unsur da müzelerimiz. Çünkü biz o kültürel mirası hem müzelerimizde koruyoruz hem de yaşatmak suretiyle aynı zamanda geleceğe taşıyoruz” dedi.
TÜRKSOY Kırgızistan Temsilcisi Kanat Mambetaliye de müzeler sayesinde atalardan kalan mirası koruyarak gelecek nesillere aktardıklarını kaydetti.
Toplantının sonunda, Tataristan Kazan’da bulunan UNESCO Barış Kültürü Enstitüsü Başkanı Ordinaryüs Prof. Engel Tagirov sahneye çıktı. Tagirov, en büyük uluslararası araştırma projesi olan Form 2022’nin sonucu için gösterdiği yüksek diplomasi ve cesaret örneği için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a Fahri Profesörlük unvanı verdi. Form 2022’nin sonucu için gösterdiği çaba nedeniyle Başkan Aktaş’a teşekkür eden Tagirov, “Bu hareket, kültürler ve medeniyetler arasındaki kardeşlik ilişkilerini güçlendirmeye hizmet etsin” şeklinde konuştu. Tagirov, daha sonra Fahri Profesörlük Diplomasını Başkan Aktaş’a takdim etti.
Program sonunda Gürcistan Borçalı’dan Aşık Nargile Mehtiyeva, Tataristan’dan Gulnara Khayrulina ve Ulukök Türk Dünyası Müzikleri Topluluğu, mini bir konser verdi.

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