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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Taban: "Hayat olan her alanda çalışmalarımız sürüyor"

İHA

Başkan Taban: "Hayat olan her alanda çalışmalarımız sürüyor"

İnegöl Belediyesi’nin Akhisar Mahallesinde 8 ayrı sokakta devam eden yol kaplama çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Alper Taban, "İnegöl hızlı büyüyen bir şehir. Dolayısıyla böylesine dinamik bir şehirde gerçekten önden gitmek gibi bir zorunluluğumuz var. Yaşam olan her alana çalışmalarımızı ulaştırmaya çalışıyoruz” dedi.
İnegöl Belediyesi, Akhisar Mahallesinde yol kaplama çalışmalarının startını verdi. Geçtiğimiz hafta başlayan çalışmalar çerçevesinde; Eğriyol Sokakta 370 metre, Ilgaz Sokakta 170 metre, Çıra Sokakta 85 metre, Dalyan Sokakta 175 metre, Buluş Sokakta 80 metre, Petek Sokakta 160 metre, Bakır Sokakta 200 metre ve Çelikel Sokakta 206 metre olmak üzere toplam 8 sokakta 1440 metrelik yol kaplama çalışması hummalı bir şekilde sürdürülüyor. Yüzde 60’lık kısmı tamamlanan ve önümüzdeki hafta nihayete erdirilmesi hedeflenen çalışmayı, Belediye Başkanı Alper Taban bugün beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi. Çalışmalarla ilgili son durum hakkında bilgi alan Başkan Taban, inceleme sırasında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Bugün Akhisar Mahallemizdeyiz. Bu bölgede başta Eğriyol Sokak olmak üzere; Ilgaz Sokak, Çıra Sokak, Dalyan Sokak, Buluş Sokak, Petek Sokak, Bakır Sokak ve Çelikel Sokakta yol kaplamalarını yapıyoruz. Aslında bölgede tüm arazilerde inşaatlar yapılmış değil. Ama şunu yapmak istiyoruz, bir yerde yaşam varsa buralara yolunu, altyapısını, üst yapısını, kaldırımını, tretuvarını ulaştırmak istiyoruz. İnegöl hızlı büyüyen bir şehir. En fazla inşai faaliyetin yapıldığı bölge Bursa’nın 17 ilçesi içerisinde. Dolayısıyla böylesine dinamik bir şehirde gerçekten önden gitmek gibi bir zorunluluğumuz var. Tabi ki pek çok hizmet vakti zamanında yapılmış. Biz de bugün bunların üzerine yenilerini ekleyerek yaşam olan her alana çalışmalarımızı ulaştırmaya çalışıyoruz.”
Başkan Taban, “Akhisar bölgemizde 8 sokakta devam eden yol kaplama çalışmasının yüzde 60’ı tamamlanmış durumda. Çalışmanın tamamı bittiğinde yaklaşık 2 milyon 316 bin TL’lik bir maliyetle yol kaplamalarını gerçekleştirmiş olacağız. Tabi yapılan çalışmalar kıymetli. Vatandaşlarımız bu çalışmayla yazın tozdan, kışın çamurdan kurtulmuş olacak. Emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnegöl’ümüze hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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