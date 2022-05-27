Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı



Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

kaza akşam saatlerinde Atariye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Necmi Çakır yönetimindeki (58) 16 BFU 64 plakalı otomobil, Seçil Dilek (20) yönetimindeki 34 NP 6890 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kazada iki sürücü ile araçlarda bulunan Sinem Dede (18), Sera Zeybek (18) Libanur Karaca (18) ve Fatma Beyza Tüfek (18) yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN

2022-05-27 20:12:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.