Bursa'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Biz Kılıçdaroğlu'na da Tayyip Bey'e de destek vermek değil böyle durumda her iki tarafa da da destek olmamanın daha uygun olacağı noktasındayız" dedi.

Bir otelde düzenlenen kahvaltılı basın toplantısında basın mensuplarıyla bir araya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sorulan sorulara cevap verdi.

İkinci turda Recep Tayyip Erdoğan'a destek açıklaması hatırlatılan Erbakan, "Sorulan bir soru üzerine böyle bir durumda ehven olarak Tayyip Bey düşünülebilir demiştik. Teşkilat, üyelerimiz ve parti yönetimimiz bu konuda mutmain olmadılar ve kabullenmediler. Bu konuda ciddi serzenişler geldi. Böyle olunca biz istişareye çok önem veren bir yapıyız. Teşkilatımızın motivasyonu, üyelerimizin talepleri ve beklentileri parti yönetimimizin görüşleri bizim için son derece önemli bunun arkasından bu görüşler alındıktan sonra nihai bir karar olarak dedik ki biz kimsenin vebaline ortak olmayalım dedik. Biz böyle bir durumda her iki tarafa da destek vermeyeceğiz. Yeniden Refah Parti'mizin üye sayısı ve teşkilatlanma seviyesi halkımızın göstermiş olduğu teveccüh dolayısıyla seçim ikinci tura kalırsa ikinci turdaki adaylardan biri de Yeniden Refah Parti'mizin adayı olacaktır. Biz kendi kendimizi tercih etmiş olur kimseyi tercih etmek zorunda kalmayız" dedi.



"Seçime kendi adayımızla gideceğiz"

Seçimde kimseye destek olmayacaklarını ifade eden Erbakan, "Biz Kılıçdaroğlu'na da Tayyip Bey'e de destek vermek değil böyle durumda her iki tarafa da destek olmamanın daha uygun olacağı noktasındayız. Bizim öncelikli isteğimiz kendi başımıza girmek, teşkilatlarımızın, seçmenimizin ve üyelerimizin bizden beklentisi bu yönde ittifakta bulunmamızı istemiyorlar. Biz de aynı şekilde düşünüyoruz. Siyasette hiçbir şey yüzde yüz değildir. Seçime yakın zamanda oluşacak şartlar ve prensipler konusunda uzlaşılması çok önemli bizim Milli Görüş hareketi olarak. Yeniden Refah Partisi 3,5 yaşında ama 50 yıllık geçmişi olan bir parti olarak her defasında ifade ediyoruz. Milli Görüş'ün kırmızı çizgileri noktasında anlaşılması ve mutabakata varılması halinde ancak bir adım atılabilir bunlardan ödün vermemiz mümkün değil. Bu olmadığı takdirde de herhangi bir ittifaka girme diye bir derdimiz olmaz. Şu andaki şartlar içerisinde biz kendimiz seçime girip kendi cumhurbaşkanı adayımızı kendimiz çıkartacağız" şeklinde konuştu.

