Bursa’da deniz suyu kalitesi artıyor

Geçtiğimiz yıl Marmara Denizi’nde bir çevre felaketi olarak gündeme gelen müsilaj sorununa köklü çözümler üretmek hedefiyle bugüne kadar önemli altyapı yatırımlarını hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Bursa’da evsel atık suların yüzde 85’ini ileri biyolojik, yüzde 6’sını da biyolojik arıtmadan geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi, Bursa’da deniz suyu kalitesinin daha da artırılması amacıyla arıtma tesisleriyle ilgili 31,5 milyon Euroluk yeni bir ihaleye çıkıyor.

Marmara Denizi’nin İstanbul kıyılarında geçtiğimiz yıl mart ayında görülmeye başlayan müsilaj, Yalova, İzmit Körfezi, Çanakkale ve Balıkesir kıyılarının ardından Bursa’nın Gemlik ve Mudanya kıyılarını da olumsuz etkilemişti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Marmara Denizi’ne kıyısı olan 7 ilin valileri, belediye başkanları ve ilgili kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda 22 maddelik acil eylem planının hazırlanmıştı. Bakanlık kontrolünde müsilajla mücadelede önemli mesafe kat edilirken, bu yıl Bursa sahillerinde henüz müsilaja rastlanmadı. Sadece bugünün değil yılların biriken sorunlarının sonucu olarak ortaya çıkan müsilaj tehlikesinin tamamen ortadan kalkması için öncelikle deniz suyu kalitesinin artırılması gerekiyor.

Deniz suyu kalitesinin düşmesini etkileyen birçok faktör bulunurken, evsel atık suların ileri biyolojik arıtmadan geçirilmesi de müsilajla mücadelede büyük önem taşıyor. Marmara Denizi’ne 125 kilometre sahili olan Bursa’da, bugüne kadar yapılan 400 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen alt yapı ve arıtma tesisleri sayesinde kentteki evsel atık suların yüzde 85’i ileri biyolojik, yüzde 6’sını da biyolojik arıtmadan geçirildikten sonra akarsular, göl ve derin deşarj ile denize bırakılıyor. Son 45 yılda yapılan yatırımlarla kurulan ileri biyolojik arıtma tesisleri sayesinde azot ve fosfor gibi elementler, yüzde 90 oranında arıtılıyor. Evsel atık suların arıtılması noktasında Bursa, Marmara Denizi’ne kıyısı olan iller arasında en şanslı konumda bulunuyor.

Bursa’nın 14 ilçesindeki evsel atık sular, 14’ü ileri biyolojik olmak üzere toplam 16 arıtma tesisinde arıtılırken; Harmancık, Keles ve Büyükorhan ilçelerindeki arıtma tesisi yatırımları da devam ediyor. Kentteki evsel atık suların yüzde 85’inin ileri biyolojik arıtmadan geçirilmesiyle yetinmeyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, deniz suyu kalitesinin daha da artırılması için yaklaşık 31,5 milyon Euroluk yeni yatırımların startını vermeye hazırlanıyor. Bu yatırımla halen var olan İznik, Orhangazi ve Orhaneli arıtma tesislerinin kapasitesinin artırılması, Karacabey ilçesi Yeniköy sahiline yeni bir arıtma tesisi yapılması ve Doğu Atıksu Arıtma Tesisi’nin ön arıtma ünitelerinin rehabilite edilmesi planlanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, planlanan yeni yatırımla ilgili yakında ihaleye çıkılacağını belirterek, BUSKİ marifetiyle yapılan yatırımlarla Bursa’nın altyapısını daha da güçlendirmek istediklerini söyledi. Mustafakemalpaşa, Karacabey ve İnegöl ilçelerinin kanalizasyon ve yağmur suyu hatları ile ilgili imalatların bir taraftan devam ettiğini dile getiren Başkan Alinur Aktaş, “Bursa’da bu yatırımlar yıllardır yapılıyor. Temel amacımız, havası, suyu ve toprağıyla gelecek nesillere daha sağlıklı şehir bırakmak. Müsilaj sorununun gündeme gelmesi, gözleri Marmara Denizi’ne çevirdi. Marmara bir iç deniz, kapalı havza. Dünyanın en küçük denizlerinden bir tanesi. Bu noktada her bireyin, her şehrin üzerine düşen sorumluluklar var. Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluğumuzu yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Çünkü evsel atık suların halen yüzde 85’ini ileri biyolojik arıtmadan geçiriyoruz. Yeni yapacağımız yatırımların da devreye alınmasıyla, bu rakamı çok daha yukarılara taşıyacağız” dedi.

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