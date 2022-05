Mustafakemalpaşa’da Gençlik Festivali coşkusu

Mustafakemalpaşa’nın 100. yılında düzenlenen Gençlik Festivali ile gençler doyasıya eğlendi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor bayramı kutlamaları hava muhalefeti sebebiyle ertelenmişti. 27 Mayısta düzenlenen festivalde gençler sanatın, sporun, eğlencenin tadını çıkardılar. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Spor Tesislerine kurulan etkinlik alanı öğrencilerden tam not aldı. Hafıza oyunları, karaoke, halat çekme, güreş takımları, karate, takımları, ayak tenisi, dart, ok atışı ve bir çok etkinliği barından etkinlikte öğrenciler yeşilliğin ve doğanın içerisinde doyasıya eğlendiler.

Tüm oyun stantlarını gezip oyunları tek tek oynayan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, gençlerle birlikte halat yarışı oynayıp, dart ve ok turnuvalarına katıldı. Gençlerle vakit geçirmekten keyif aldığını belirten Kanar, grafiti yapan gençlere de tam destek sözü verdi.

Sucuk ekmek, soğuk içecekler, dondurma, patlamış mısır ve gençliğin ve eğlencenin tadını çıkaran gençler, “Bu eşsiz organizasyonu yaptığı için Belediye Başkanımız Mehmet Kanar’a çok teşekkür ediyoruz. Havaların ısınmasıyla içimizi ısıtan bir etkinlik oldu. Uzun zamandır bu kadar eğlenmemiştik, bizimle birlikte grafiti yapıp oyunlar oynaması çok güzeldi. Genç başkan olmak bunu gerektirir, iyi ki var” dediler.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Genç kardeşlerimin her zaman yanındayım, onlar benim motivasyon kaynağım. Gençler dinamik olacak ki bizde başarıyla çalışalım. Tüm emeklerim ve ideallerim onların iyiliği için. Benim en büyük sorunu altyapıydı, gençler bunları yaşamasın zor ve meşakkatli bir işe giriştik, sadece alt yapı değil sene sonunda onları bekleyen büyük bir tesis tamamlanıyor. İçerisinde sinema salonları, yüzme havuzları, kurs alanları, kütüphaneler ve daha birçok yer mevcut. Adını taşımaktan gurur duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kere daha saygı sevgi minnetle anıyor, gençlik bayramınızı kutluyorum” diye konuştu.

