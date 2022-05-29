Uludağ Üniversitesi'nin “12. Marconi Medya Ödülleri” sahiplerini buldu Türkiye'nin ilk Dijital Sanat Eseri (NFT) ödüllü medya töreni düzenlendi

Uludağ Üniversitesi Radyo ve Televizyon Topluluğu üyeleri, yılın en iyi Dijital Sanat Eseri (NFT) sanatçılarını belirledi. Ödül törenine sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Radyo ve Televizyon Topluluğu'nun Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlediği Türkiye'nin ilk Dijital Sanat Eseri (NFT) ödüllü medya töreninde 12 kategoride 12 isim ödüle lâyık gördü. NFT ödülüne lâyık görülen ünlüler ise ”Camdaki Kız" dizisinin sevilen oyuncusu Merve Polat, Emre Yücelen, Sergen Deveci, Kadir Özübek, Erman Gülgeç, Mehtap Algül, Murat Soner, Tuğkan Gönültaş, Berk Keklik ve Berfu Yenenler oldu.



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Ödül sahiplerine özel tasarım çoğaltılamayan ve benzersiz dijital sanat eserinin takdim edildiği törene çok sayıda öğrenci katıldı. Kuliste konuşan sevilen oyuncu Merve Polat, ”Çok güzel bir ödül töreniydi. Üniversite topluluğu olmasına rağmen profesyoneli aratmayacak kadar iyi bir organizasyon gördüm. Çok mutlu oldum, çok keyif aldım. Dilerim nicelerini görürüz” diye konuştu.

Radyo ve Televizyon Topluluğu Başkanı Baha Solmaz, ”Marconi Medya Ödülleri'nin 12.'sini düzenlendik. Bu medya ödül töreninde diğer medya ödüllerinden farklı olarak Türkiye’de ilk defa Dijital Sanat Eseri (NFT) ödüllerini vermiş olduk. İştirak sağlayan değerli sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Seneye 13. NFT ödüllerini sahiplerine kavuşturmayı umuyoruz” ifadelerini kullandı.

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