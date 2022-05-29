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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Mustafa Dündar: "Kadın güçlenirse, toplum güçlenir"

İHA

Başkan Mustafa Dündar: "Kadın güçlenirse, toplum güçlenir"

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ağır araçlar için havalı fren ve debriyaj üretiminde Türkiye’nin önde gelen firmalarından olan F.S.S Fren Sistemler Sanayi Fabrikası’nı ziyaret etti. Üretim bölümlerini gezerken kadın çalışan sayısının oldukça fazla olduğunu gören Başkan Dündar, “Kadının iş hayatına katılımı, sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın en önemli göstergesidir” dedi.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, mahalle, vatandaş, esnaf ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra bölge sanayicilerine yönelik de ziyaretler gerçekleştiriyor. 1994 yılından bu yana Avrupa ve Türkiye menşeli ağır araçlar için havalı fren ve debriyaj ekipmanları üreterek dünyanın 80 farklı ülkesine ihraç eden F.S.S Fren Sistemler Sanayi Fabrikası’nı fabrikasını ziyaret eden Başkan Dündar, fabrikadaki üretim hatlarını gezerek çalışmaları inceledi. Her fırsatta üretimde kadın istihdamının önemine vurgu yapan Başkan Dündar, fabrikayı gezerken kadın çalışan sayısının oldukça fazla olduğunu görünce büyük mutluluk yaşadı. Kadın çalışanlar ile sohbet ederek iyi çalışmalar dileyen Başkan Dündar, “Kadın güçlenirse, toplum güçlenir. F.S.S. Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski de bu bilinç ile çok sayıda kadın personel istihdam ediyor. Kendilerine bu konudaki hassasiyetleri için teşekkür ediyorum “dedi.
Fabrikanın kuruluşu ve üretimi hakkında F.S.S. Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski’den bilgiler alan Başkan Dündar, “Bursa, otomotiv yedek parça üretiminde dünyanın önde gelen şehirlerinden bir tanesi. Avrupa ve Türkiye menşeli ağır araçlar için 28 yıldır havalı fren ve debriyaj ekipmanları üreten F.S.S Fren Sistemler Sanayi Fabrikası da şehrimizin bu alandaki önemli firmalarından bir tanesi. 6 binin üzerinde farklı ürün ile ülkemizi dünyanın 80 ülkesinde başarı ile temsil ediyorlar. Fabrikayı gezerken alanında olduğu kadar kadın istihdamı konusunda da öncü olduklarını gördüm. Kadın istihdamı, bir ülkenin gelişmişlik düzeyinde yadsınamaz bir önem taşıyor. F.S.S. Fabrikası’nda bu bilincin olduğunu görmek bizleri çok mutlu etti” diye konuştu.
Üretim bölümlerinin ardından fabrikanın mescidinde yer alan Kur’an ve el yazmalarını inceleyen Başkan Dündar, F.S.S. Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski’ye el yazması tablo hediye etti.

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