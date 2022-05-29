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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Esnafa yerelde ve genelde tam destek sözü

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Esnaflarla İstişare Toplantısı'nda, esnafın sorunlarının çözümü noktasına yerelde ve genelde destek sözü verildi. Özhaseki, özellikle pandemi sürecinde Büyükşehir Belediyesi tarafından esnafa yapılan desteklerle AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneklerinden birinin Bursa'da sergilendiğini söyledi.

Esnafa yerelde ve genelde tam destek sözü

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Esnaflarla İstişare Toplantısı’nda, esnafın sorunlarının çözümü noktasına yerelde ve genelde destek sözü verildi. Özhaseki, özellikle pandemi sürecinde Büyükşehir Belediyesi tarafından esnafa yapılan desteklerle AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneklerinden birinin Bursa’da sergilendiğini söyledi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi genel kurullarını tamamlayan esnaf odalarının yönetimlerini İstişare Toplantısı’nda bir araya getirdi. Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde yapılan ve 103 esnaf odası başkan ve yöneticilerinin de hazır bulunduğu toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekilleri Refik Özel ve Ahmet Kılıç, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Osmangazi ve Yıldırım başta olmak üzere ilçe belediye başkanları da katıldı. Toplantının açılışında konuşan Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin yeni Başkanı Fahrettin Bilgit, Bursalı esnafın sorunlarının başında Çataltepe sanayi sitesinin geldiğini belirterek, bu konunun çözümü noktasında destek istedi. Küçük esnafın gün geçtikçe azaldığını ve daha da küçüldüğünü dile getiren Bilgit, esnafın sorunlarının çözümüne yönelik acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, klasik belediyecilik hizmetlerinin yanında esnafın önünü açmak ve şehir ekonomisine daha fazla hareketlilik kazandırmak için adeta seferberlik halinde olduklarını vurguladı. Özellikle pandemi sürecinde esnafa destek sağlayacak pek çok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Son iki yıldır klasik erzak dağıtım uygulamasını yapmıyoruz. Bunun yerine devreye aldığımız Kart16 uygulaması ile halkımızın rencide edilmeden ve istediği ürünü almasına imkan sağlıyoruz. Bugüne kadar 12 bini aşkın vatandaşımız bu uygulamadan yararlandı ve halen 8 bin vatandaşımız Kart16’yı kullanıyor. Bu Türkiye’de bir ilkti. Ancak bizden 89 ay sonra bazı belediyeler büyük toplantılar düzenleyip, ilk kez yapıyorlarmış gibi lanse ettiler” dedi.
Kart16 uygulamasına ilave olarak Ramazan ayında destek çekleri uygulaması ile mahalle bakkalları, hazır giyim, ayakkabıcılar ve kırtasiye esnafına yönelik uygulamaları da gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, “Bu uygulamaları önümüzdeki yıllarda daha artıracağız. Biz de yardım yapacağımız malzemeleri, TIR’larla getirip, vatandaşlara dağıtabilirdik. Ancak biz bu süreçten esnafımızın da yararlanmasını amaçladık. Yine şoför esnafımıza desteklerimiz oldu. Pandemi sürecinde hiç kira almadığımız ve kiranın yarısını aldığımız esnaflarımız oldu. Biz sorunları en aza indirmek için hep gayret içinde olduk, bundan sonra da aynı şekilde destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de pandemi nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sıkıntı bir sürecin yaşandığını belirterek, bu süreçte hem yerel hem de genelde sürekli esnafın yanında olduklarını hatırlattı. Bu süreçte AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneklerinin Bursa’da sergilendiğini ifade eden Özhaseki, Başkan Aktaş ve ekibine teşekkür etti. Kendisinin de esnaf bir aileden geldiğini, babasının manifaturacı olduğunu dile getiren Özhaseki, “Çözümsüz hiçbir sorun yok. Yeter ki bir araya gelelim, konuşalım, istişare edelim. Biz sorunların çözümü noktasında üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Ancak hayatın her alanında çok hızlı ve çok boyutlu bir dönüşüm yaşandığını unutmayalım. Tabi ticaret de şekil değiştiriyor. Bu durumu görmemiş lazım. Eticaret bir kavram çıktı artık çocuklar bile alışverişini buradan yapıyor. Buna paralel olarak bazı meslekler kaybolmak üzere. Bu hızlı dönüşümde sadece kanunların bizi koruyamayacağını bilmemiz lazım” dedi.
Anadolu’nun 100 yıldır mazlumların sığınma coğrafyası olduğunu ifade eden Özhaseki, “Bu coğrafyada ayakta kalmanın tek yolu güçlü olmak. Biz güçlü olmak zorundayız. Okyanus ötesindeki devletlerin eliyle kurulan PKK bu ülkeyi bölmek istiyor. Bize paramızla silah satmayanlar, PKK’ya Tır’lar dolusu silahı bedava veriyor. Cumhurbaşkanımıza Avrupa’da miting yapmasına izin vermediler ama PKK oralarda cirit atıyor. Şuan ordumuz sefer halinde. Çukur eylemlerinde bile 30 binden fazla evi yıktılar. Bunun maliyetini düşünün. Buna rağmen çok güzel işler yapıldı. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda büyük hizmetler yapıldı. Ekonomik sıkıntıları da aşacağız. İktidara geldiğimizde Cumhuriyet mitingleri diye başladılar. Danıştay saldırıları oldu, parti kapatma davası oldu, emuhturalar verildi. 1725 Aralık, ardından çukur eylemleri başladı ve sonunda da hain 15 Temmuz kalkışması. Bütün bunlarla savaşmak kolay değil. Güçlü bir irade ve güçlü bir ekip ister. Ve o ekip iş başındadır” diye konuştu.
Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Çataltepe sanayi sitesi başta olmak üzere esnaf sorunlarının çözümü noktasında elinden geleni yapacağının da sözünü verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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