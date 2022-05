Karapınar’a modern aile sağlığı merkezi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım ilçesine kazandırılan Karapınar Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Müdahale İstasyonu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin de katıldığı törenle hizmete açıldı.

Ulaşımdan altyapıya, eğitimden spora kadar her alanda Bursa’yı marka kent yapma yolunda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, sağlık yatırımlarında da hız kesmiyor. Vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak amacıyla Karapınar Mahallesi’nde yeri Yıldırım Belediyesi tarafından temin edilen Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Müdahale İstasyonu, hizmete açıldı. 480 metrekare taban alanı üzerine toplam 2 kat olarak tasarlanan aile sağlığı merkezinde; 7 adet doktor muayene odası, 2 adet tıbbi müdahale odası, 3 adet gebe izleme ve aile planlama odası, 2 adet aşı ve çocuk izleme odası bulunuyor. Eğitim ve toplantı salonu, laboratuvar ve mutfak, tıbbi atık ve kazan dairesi gibi gerekli tüm mekânların bulunduğu merkezin açılışı törenle yapıldı. Törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Ahmet Kılıç, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçe belediye başkanları ile mahalle halkı katıldı.

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karapınar’da Kasım 2020’de yapılan tapu dağıtım törenine katılan Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin, bölge halkının sağlığı ocağı talebini kendisine ilettiğini hatırlatarak, kısa sürede verilen bu sözü tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yer sorununun Yıldırım Belediyesi tarafından çözüldüğünü hatırlatan Başkan Aktaş, “Açılışı da iki yıl önce bize bu görevi veren Genel Başkan Yardımcımızla birlikte yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gerçekten bütün dünyanın başta Amerika ve Almanya gibi gelişmiş ülkeler olmak üzere aklının havsalasının durduğu bir süreçte sağlığın ne kadar önemli ve kıymetli olduğuna hep beraber şahit olduk. Allah'a hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla bundan 20 yıl önce birileri hastanelerde rehin kalırken, birileri “sen SKK’lısın şuraya git, sen BAĞKUR’lusun buraya git” derken, bugün gerçekten olmaz denilen işler başarıldı. Cumhurbaşkanımızın, sağlık bakanlarımızın, hükümetimizin vizyonuyla gerçekten olmaz denilen işler başarıldı. Ama asıl bir konumuz daha var ki yine bu bölgede alternatif bir çevre yolu olması kabilinden çok önemli bir çalışma. İhalesi de gerçekleşti” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de 2 yıl önce Karapınar halkına verdiği sözü yerde bırakmadığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti. Belediyecilikten anladıklarının ‘hizmet belediyeciliği’ ve ‘eser siyaseti’ olduğunu ifade eden Özhaseki, “Cumhurbaşkanımız 1994’te İstanbul'da, bizler de Anadolu'nun değişik kentlerinde aday olduğumuzda hep çıkıp meydanlarda şunu söyledik: “Biz hizmet edeceğiz, hiç kimseyi birbirinden ayırmayacağız, kimsenin dinine, imanına, mezhebine, meşrebine asla bakmayacağız. Mazeret üretmeyeceğiz, hizmet edeceğiz.” Allah'a hamdolsun bu dediklerimizin hepsini yerine getirdik. O günkü şartlarda sosyal belediyecilik tüm Türkiye'de çok zayıftı. Bizler sosyal belediyeciliği inşa ettik. Garibe, kimsesize sahip çıkmaya başladık. İktidar olduktan sonra da marka şehirler sloganı ile tüm Türkiye'de eser üretmeye devam ettik. Son dönemde Cumhurbaşkanımız ısrarla belediye başkanı arkadaşlarımıza bir şeyi ihtar ediyor. O da şu: “Büyük işler yapabilirsiniz, köprüler, tüneller inşa edebilirsiniz. Ancak en önemli yapacağınız iş, insanımızın gönlünü kazanmaktır, onların duasını almaktır. Siz eğer gönüllere giremiyorsanız, yaptığınız işlerin hiçbirisinin benim gözümde değeri yok.” Evet biz de çalışacağız, gayret edeceğiz, güzel işler yapacağız ama insanımızın duasını, gönlünü alarak, onlarla birlikte bu işe devam edeceğiz” dedi.

AK Parti olarak belediyelerde 4 seçime girdiklerini ve her birinde halkın desteğiyle birinci parti çıktıklarını dile getiren Özhaseki, 1390 belediyenin, 1030’nun Cumhur İttifakında olduğunu vurguladı. Kendileri hizmet belediyeciliği ile yollarına devam ederken, günümüzde ‘algı belediyeciliği’ diye yeni bir kavramın çıktığını kaydeden Özhaseki, “Bugün İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Adana'da, Mersin'de ve Antalya'da belediye başkanlarımızın ne yazık ki hizmet etmeye niyetleri yok. Ancak dehşet derecede bir algı operasyonu ile vakit geçiriyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin geçen yıl sadece bu algı operasyonları için ajansla verdiği para 845 milyon lira" diye konuştu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat da aile sağlığı merkezlerinin vatandaşların sağlık sistemine ilk giriş noktası olduğunu hatırlatarak, “Sağlık hizmetlerin çağdaş, kaliteli ve iyi koşullarda verilebilmesi için fiziki şartların çok büyük önem taşıdığı hepimizin malumudur. Son yıllarda sağlık alanında gerek hükümetimiz gerekse yerel yönetimlerimiz vatandaşlarımızın hekimlere ulaşma konusunda önlerindeki engelleri kaldırmış ya da kolaylaştırmışlardır. Açılışı yaptığımız bu aile sağlığı merkezimiz gerçekten mahallemizin güzel bir konumunda, vatandaşımıza en iyi hizmeti sunacaktır. Bu merkezimizin mahallemize kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da 2 yıl önce Karapınar’da 50 hektarlık alanda tapu dağıtımı yaptıklarını, 2 ay sonra da 34 hektarlık alanda 1500’ün üzerinde tapuyu daha dağıtılacaklarını söyledi. Aktaştepe bölgesinin sit derecesinin düşürülmesi konusunda da önemli bir mesafe alındığını dile getiren Yılmaz, “Sadece imar planları, güzel dönüşüm projeleri ile değil yine insanımızın hayatına dokunan örnek projelerle her daim halkımızın yanında olduk. Kadınlarımızın sosyal ve ekonomik yaşamda daha aktif olmasını sağlayan Kadın Girişimcilik Merkezlerimizde kadınlarımızın yanında olduk. Geleceğe hazırlanan gençlerimiz için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Kütüphanelerimiz, spor tesislerimiz ve kurs merkezlerimizle gençlerimizin yanındayız. Yıldırım Gençlik Merkezi’mizin, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile imalat çalışmaları bitti. Şu anda tefrişat çalışmaları yapılıyor. İnşallah yakın bir zamanda da oranın açılışını hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

Konuşmaların ardından Karapınar Mahallesi Muhtarı Mehmet Çakır, mahalleye bu sağlık merkezini kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki’ye teşekkür plaketi verdi.

Daha sonra açılış kurdelesini kesin protokol üyeleri, Karapınar Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Müdahale İstasyonu’nu gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.