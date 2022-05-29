Yeşil Bursa Rallisi nefes kesti

Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası ikinci ayağı olan 46. Yeşil Bursa Rallisi, Toksport WRT takımından Orhan AvcıoğluBurçin Korkmaz ekibinin birinciliği ile sona erdi.

Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen ICRYPEX sponsorluğundaki 2022 sezonunun ilk asfalt rallisinde, ekipler iki gün boyunca 465 kilometre uzunluğundaki asfalt zeminli parkurda 10 özel etapta mücadele ettiler. Sezona Bodrum Rallisi galibiyeti ile başlayarak Bursa'ya şampiyona lideri olarak gelen AvcıoğluKorkmaz ekibi, 01 saat 13 dakika 27.9 saniye toplam zamanıyla ikinci zaferini kazanırken, BC Vision Motorsport takımından Burak ÇukurovaBurak Akçay 15.5 saniye farkla yarışı ikinci olarak tamamladı. Castrol Ford Team Türkiye takımından Ali TürkkanBurak Erdener ekibi yarışın genel klasman üçüncü olurken, Türkkan aynı zamanda en iyi genç pilot ödülünün de sahibi oldu.



Bir sonraki etap Eskişehir

İki Çeker klasmanında Castrol Ford Team Türkiye takımından Burak BaşlıkBahadır Özcan en hızlı ekip olurken, klasik ralli otomobillerine açık historic klasmanında Parkur Racing adına 1976 model Ford Escort MKII ile yarışan Üstün ÜstünkayaKerim Tar yarışı ilk sırada tamamladı. Oğuz Gürsel TOSFED Ralli Kupası'nda ise Castrol Ford Team Türkiye takımından Hakan GürelÇağatay Kolaylı ilk sırada yer aldı. Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası, 2426 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Eskişehir Rallisi ile devam edecek.

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