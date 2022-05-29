Sokakta yere yatırdığı kadını yumruklayıp, saçlarından çekerek sürükledi; O anlar kamerada



Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)BURSA´da sabah saatlerinde eğlence mekanından çıkan ve alkollü oldukları öne sürülen çift, sokakta tartışmaya başladı. Genç adam tartışma sırasında yere yatırdığı kadını saçlarından çekerek sürükleyip darbetti. Öfkeli kişinin, yanına gelerek engellemeye çalıştığı bir yakınına da tepki gösterdiği o anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, sabah erken saatte merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabaha kadar eğlendikleri mekandan ayrılan çift, dışarı çıkınca tartışmaya başladı. Alkollü oldukları görülen çiftin arasındaki sözlü tartışma, bir süre sonra şiddete dönüştü. Alkolün etkisiyle ayakta durmakta güçlük çeken adam, yerde oturan kadına vurmaya başladı. Kendisini engellemeye çalışan arkadaşına da tepki gösteren öfkeli kişi, yerdeki kız arkadaşını saçından sürükleyip, tekme ve yumruklarla darbetti. O anlar çevredeki oturan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

SAÇINDAN SÜRÜKLEYİP YUMRUKLADI

Görüntülerde yerde oturan kadını saçından sürükleyen genç adamın, daha sonra başına ve yüzüne defalarca yumruk atarak darbettiği görülüyor. Kendisini engellemeye çalışan arkadaşını da iten kişi, bu sırada çevredekilere de küfür ve hakaretler savurarak, `Çağırın polisi, polis gelsin´ diye bağırdı. Arkadaşına da küfür ederek, uzaklaşan alkollü kişi daha sonra elindeki cep telefonunu kadının önünde oturduğu kafenin camına fırlattı.

KENDİSİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞAN ARKADAŞININ ÜSTÜNE YÜRÜDÜ

Alkollü kişi, kız arkadaşının kendisine bir şeyler söylemesi üzerine tekrar geri dönerken, arkadaşı kadına gitmesini söyledi. Genç kadın olay yerinden ayrılırken, alkollü kişi bu kez de kendisini engellemeye çalışan arkadaşının üzerine yürüdü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR

2022-05-29 21:09:02



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