Bursa'da çocukların kavgasına büyükler karıştı

Bursa'da yaşı küçük çocukların kavgasına büyükler de dahil olunca ortalık karıştı. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle kavga son buldu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Mihraplı Parkı'nda yaşı küçük çocuklar arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı.

Bir anda birbirlerine vuran çocukları gören aileler kavgaya dahil oldu. Kavgayı gören güvenlik görevlileri ve çevredeki vatandaşlar olayı ayırmaya çalıştı. Şahıslar, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından sakinleştirilip bölgeden uzaklaştırıldı.

Yaşanan gergin anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

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