Huzurevi’nde açık hava şenliği ilgi gördü

Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi’nde pandemi sebebiyle son iki yıldır yapılamayan geleneksel açık hava şenliği 23’üncüsü, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Bursa’da 23 yıldır özel gelenek halini alan ‘Huzurevi şenliği’, Huzurevi sakinlerine moral veriyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Huzurevi Şube Müdürlüğü yerleşkesinde iki yıl aradan sonra coşkulu bir güne imzasını atan açık hava şenliği, sabahın erken saatlerinden itibaren konuklarını ağırlamaya başladı.

Büyükşehir Belediyesi ve bağlı birimlerin açtığı stantlarda yiyecekten meyve sebzeye, çiçekten kıyafet ve ayakkabıya kadar çeşitli ürünlerin satışı yapıldı. Büyükşehir Belediye Orkestrası Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrasının konseriyle renklenen etkinlikte, hem huzurevi sakinleri hem de vatandaşlar keyifli anlar yaşadı. Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız da huzurevindeki şenlik coşkusuna ortak oldu.

Yıldız, tek tek stantları gezip, hem Huzurevi sakinleriyle hem de vatandaşlarla sohbet etti.

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