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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da toplum ruh sağlığı merkezi danışanlarının piknik keyfi

İHA

Bursa'da toplum ruh sağlığı merkezi danışanlarının piknik keyfi

Bursa’da tedavi gören Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi danışanları, doktorları ile birlikte piknik yaptı.
Çekirge Devlet Hastanesi’ne bağlı Hürriyet Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi’nde (TRSM) tedavi gören danışanlara yönelik olarak Hüdavendigar Kent Parkı'nda piknik düzenlendi. Piknik sayesinde temiz havada vakit geçiren danışanlar, müzik dinleyip, halay çekerek doyasıya eğlendi.
Merkeze gitmeden önce evden dışarıya tek başına çıkamadığını belirten Hürriyet TRSM danışanlarından iki çocuk annesi S.A. “Çocuğum bir sene boyunca beni bu merkeze götürdü. Kursta bulunan hocalarımız ve psikologlarımız var bize çok yardımcı oldu. Burada etkinliklerimiz oluyor ve insanlarla paylaşmayı öğreniyoruz. Burada diğer insanlardan farklı olmadığımızı anladık. Bugün gerçekleştirdiğimiz piknikte de kendimi çok iyi hissettim. Hocalarımızdan Allah razı olsun, çok huzurluyum, rahatım, burada olmayı seviyorum” dedi.
Bu yıl ilk kez düzenledikleri pikniklerini geleneksel hale getirmeyi planlıklarını söyleyen Hürriyet TRSM Sorumlu Hekimi Dr. Hatice Şahin ise “Bu tarz etkinlikler hastalarımızın sosyal yaşam içine katılmaları, kaybetmiş oldukları yetileri, özgüvenlerini ve toplum içindeki eski yerlerini tekrar kazanabilmeleri katkı sağlıyor. Bundan sonra her yıl bu etkinliği devam ettirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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