Maymun çiçeği hakkında bilinmeyenler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Maymun çiçeği hakkında bilinmeyenler

İHA

Maymun çiçeği hakkında bilinmeyenler

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halis Akalın, Maymun çiçeği hakkında bilinmeyenleri aktardı.
Maymun Çiçeği’nin nadir görülen zoonotik bir hastalık olduğunu belirten Akalın, “Zoonotik hastalıklar hayvanlardan insanlara bulaşan mikroorganizmaların oluşturduğu hastalıklardır. Bununla birlikte bu virüs insandan insana da bulaşır. Hastalığın etkeni Maymun Çiçek (Monkeypox) virüstür. Virüs, Çiçek Hastalığı (Smallpox) virüsü ile benzerlikler gösterken, çiçek hastalığına benzer bir hastalık tablosu oluşturur. Virus çift sarmallı bir DNA virüsüdür ve RNA virüslerine göre (örneğin COVID19 hastalığı etkeni olan SARSCoV2) çok daha nadir mutasyona uğrar. Virüsün Santral Afrika ve Batı Afrika olmak üzere iki kolu vardır. Dünyada saptanan teşhislerin büyük bir kısmı Santral Afrika kolu virüsü tarafından oluşturulmuştur. Maymun Çiçeği’nin hayvandan insana ve insandan insana bulaşabilmektedir. İnsandan hayvana bulaş bildirilmemiştir. Hayvandan insana bulaşta (zoonotik geçiş) enfekte hayvan ile doğrudan temas edilmesi veya enfekte hayvanın tüketilmesi rol oynar. Enfekte hayvanın kanı, vücut sıvıları veya deri lezyonlarına temas ile de bulaşma olabilir. İnsandan insana bulaşta solunum damlacıkları, enfekte kişinin deri lezyonları, vücut sıvıları ya da kullandığı eşyalara çarşaf, giysiler, battaniye gibi temas edilmesi rol oynar. Santral Afrika kolu virüsünün bulaşıcılığı daha fazladır. Şu ana kadar Avrupa’da saptanan virüsün Batı Afrika koluna ait virüs olması insandan insana yayılımın daha az olabileceğini desteklemekle birlikte, bu konuda yeni bilgilere ihtiyaç vardır. Virüs vücuda girdikten sonra hastalık belirti ve bulgularının ortaya çıkması için geçen süre (inkübasyon süresi) 717 (521) gündür. Hastalık genellikle hafif seyirlidir. Başlangıçta ateş ile birlikte genel bir baş ağrısı, kas ağrıları ve bitkinlik ile seyreden başlangıç (prodrom) dönemi mevcuttur. Bunu daha sonra döküntü ve hastaların çoğunda lenf bezlerinin büyümesi(koltuk altında, boyunda ve kasıkta) izler” ifadelerini kullandı.
Hastalık 24 hafta sürdüğünü ifade eden Akalın, “Döküntüler en sonunda kabuklanır ve kabuklara temas edenlere de virüs bulaşabilir. Batı Afrika kolu virüsünün sebep olduğu hastalıkta ölüm oranı yüzde 3.64.6 arasında, Santral Afrika kolu virüsünün sebep olduğu hastalıkta ise ölüm oranı yüzde 10.6 olarak bildirilmiştir. Dünyada çiçek aşısı 1980 yılından bu yana uygulanmamaktadır. Çiçek Hastalığı 1970’li yıllarda eradike edilmiştir. Çiçek aşısı yapılmış olan kişilerin yüzde 85’e varan oranlarda Maymun Çiçeği Hastalığına karşı da korunduğu bildirilmiştir. Çiçek aşısı olanların olmayanlara göre hastalığa yakalanma riski 5 kat azalmaktadır. Virüse maruz kaldıktan sonraki ilk 4 gün içinde çiçek aşısı yapılması hastalık gelişmesini önleyebilir, maruziyetten sonraki 4.14. günler arasında yapılırsa hastalığı önlemez fakat daha hafif geçmesini sağlar. Hasta ya da hastalık şüphesi olan kişilerle doğrudan ya da bu kişilerin kullandığı eşyalarla temas etmekten kaçınmalıdır. Temas eden kişiler kendilerini 21 gün karantinada tutmalı, hastalık belirtilerinin olması halinde sağlık kurumlarına başvurmalıdır. Sağlık kurumuna gidişi sırasında başkalarına bulaşmaması için gerekli önlemler alınmalıdır” diye konuştu.
Kemirgenlerle, maymunlarla ve diğer yabani hayvanlarla temastan kaçınılması gerektiğini belirten Akalın, “El hijyeni ve genel hijyen kurallarına uyulmalıdır. Maymun Çiçeği Hastalığının endemik olduğu Afrika ülkeleri dışında ortaya çıkması ve Afrika ülkelerindeki artışın altında yatan sebepler içinde iklim değişikliği, çiçek aşısının kaldırılmasıyla toplumsal immünitenin azalması, yağmur ormanlarına zarar verilmesi, hastalığın endemik olduğu Afrika ülkelerindeki jeopolitik ve silahlı çatışmalar ve insanların mobilitesinin fazla olması gibi durumlar öne sürülmektedir. Her ne kadar 7 Mayıs 2022 tarihinden bu yana kadar bildirilen teşhislerde bulaş yolu olarak cinsel temas ön planda görünse de hastalık cinsel yol ile bulaşmaktan ziyade yakın temasla bulaşan bir hastalıktır. Günümüzde insanların mobilitesinin çok fazla olması, hastalığın bir pandemi yapma ihtimalini göz ardı etmememizi gerektirmektedir. Bununla birlikte, Avrupa’da şu ana kadar saptanan virüsün daha az bulaşıcı olan Batı Afrika kolundan olması, hastalığın bulaş şekli ve bulaşın belirti ve bulguların ortaya çıkmasıyla başlaması göz önüne alındığında, COVID19 pandemisi gibi bir pandemiye yol açma ihtimali yüksek görünmemektedir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnegöllü sporcular Bursa karmasında tarih yazıyor
YEREL HABERLER İnegöllü sporcular Bursa karmasında tarih yazıyor
Bursa'da toplum ruh sağlığı merkezi danışanlarının piknik keyfi
YEREL HABERLER Bursa'da toplum ruh sağlığı merkezi danışanlarının ...
Enginarlı lezzetler şefleri karar vermekte zorladı
YEREL HABERLER Enginarlı lezzetler şefleri karar vermekte zorladı
Altınşehir ve Balat’ta “Nilüfer Bostan” açıldı
YEREL HABERLER Altınşehir ve Balat’ta “Nilüfer Bostan” açıldı
3 yaşındaki Omar´ın 5´inci kattan düşme anı kamerada
YEREL HABERLER 3 yaşındaki Omar´ın 5´inci kattan düşme anı kamerada
Huzurevi’nde açık hava şenliği ilgi gördü
YEREL HABERLER Huzurevi’nde açık hava şenliği ilgi gördü
Sektörün iddialı ismi Automechanica İstanbul için hazır
YEREL HABERLER Sektörün iddialı ismi Automechanica İstanbul için ...
Bursa'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü kanlar içerisinde kaldı Yaralı sürücüye ilk yardım çevredeki vatandaşlardan
YEREL HABERLER Bursa'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü kanlar ...
Bursa'da çocuğun 5. kattan düşme anı kamerada
YEREL HABERLER Bursa'da çocuğun 5. kattan düşme anı kamerada
Dünyanın en büyük makam odasına büyük ilgi
YEREL HABERLER Dünyanın en büyük makam odasına büyük ilgi
Silahla kız arkadaşını rehin alınca polisin vurduğu şüpheli öldü
YEREL HABERLER Silahla kız arkadaşını rehin alınca polisin vurduğu ...
Bursa'da araç yandı, Mudanya yolu kilitlendi
YEREL HABERLER Bursa'da araç yandı, Mudanya yolu kilitlendi
Kaza anını kaydetti, 'Geçirdiğim kaza' başlığıyla sosyal medyada paylaştı
YEREL HABERLER Kaza anını kaydetti, 'Geçirdiğim kaza' başlığıyla ...
Bursa'da çocukların kavgasına büyükler karıştı
YEREL HABERLER Bursa'da çocukların kavgasına büyükler karıştı
Oteldeki bayanı rehin alan ve vurularak etkisiz hale getirilen şahıs, 2 gün sonra hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Oteldeki bayanı rehin alan ve vurularak etkisiz hale ...
(Özel) İznik’in seramik tabakları Amerika’da sofraları süslüyor
YEREL HABERLER (Özel) İznik’in seramik tabakları Amerika’da ...
Cem Belevi Bursa’da fırtına gibi esti
YEREL HABERLER Cem Belevi Bursa’da fırtına gibi esti
Rallide sürücülerin arasına daldı, facia böyle teğet geçti Ralli yarışında araç seyircilerin arasına daldı
YEREL HABERLER Rallide sürücülerin arasına daldı, facia böyle teğet ...
Futbolcular doluya böyle yakalandı...Bursa'da maçı durduran dolu Bursa'da bir anda bastıran dolu yağışı hayatı felç etti
YEREL HABERLER Futbolcular doluya böyle yakalandı...Bursa'da maçı ...
İstanbul'un fethinin yıl dönümünde İnegöl'de temsili gemi karadan yürütüldü
YEREL HABERLER İstanbul'un fethinin yıl dönümünde İnegöl'de temsili ...
5'inci katın penceresinden düşen 3 yaşındaki Omar ağır yaralandı
YEREL HABERLER 5'inci katın penceresinden düşen 3 yaşındaki Omar ...
Sokakta yere yatırdığı kadını yumruklayıp, saçlarından çekerek sürükledi; O anlar kamerada
YEREL HABERLER Sokakta yere yatırdığı kadını yumruklayıp, ...
5. katın penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı
YEREL HABERLER 5. katın penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı
Odunlukta çıkan yangında asırlık ahşap ev kül oldu.
YEREL HABERLER Odunlukta çıkan yangında asırlık ahşap ev kül oldu.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.