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Osmangazi Belediyesi, projeleri ile ilham kaynağı oluyor Panorama 1326 Bursa Gana’ya ilham kaynağı oldu Osmangazi’nin projeleri sınırları aştı

İHA

Osmangazi Belediyesi, projeleri ile ilham kaynağı oluyor Panorama 1326 Bursa Gana’ya ilham kaynağı oldu Osmangazi’nin projeleri sınırları aştı

Resmi ziyaret için geldiği Osmangazi’de Başkan Mustafa Dündar tarafından ağırlanan Gana’nın Asokore Mampong Bölgesi Belediye Başkanı Kennedy Kwasi Kankam, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi başta olmak üzere Osmangazi Belediyesi’nin projelerine hayran kaldı.
Konuk belediye başkanı Kwasi Kankam, “Uzun zamandır şehrimize sembolik bir yapı kazandırmayı planlıyorduk. Panorama bu konuda bize ilham kaynağı oldu. Ben de, İngilizlerden bağımsızlığımızı elde ettiğimiz süreci anlatan bir Panoramik müze yapmayı çok isterim. Döndüğümde, bunun gerçekleşmesi için gerekli çalışmayı başlatacağım” dedi.
Osmangazi Belediyesi’ne resmi ziyaret gerçekleştiren Batı Afrika ülkesi Gana’nın en büyük kentlerinden Kumasi şehrinin Asokore Mampong Bölgesi Belediye Başkanı ve Ashanti Nhyiaeso Seçim Bölgesi Parlamento Temsilcisi Kennedy Kwasi Kankam, Osmangazi Belediyesi’nin hayata geçirdiği projelere hayran kaldı. Başkan Mustafa Dündar tarafından misafir edilen konuk belediye başkan Kankam, Osmangazi ve Asokore Mampong Bölgesi’nin büyük benzerlik gösterdiğini söyledi. İdari ve teknik konularda gerçekleştirilen karşılıklı görüşmelerin ardından, Başkan Dündar ile birlikte Osmangazi Meydanı ve Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni gezen konuk belediye başkanı Kankam, “Osmangazi, benim yöneticisi olduğum Asokore Mampong Bölgesi ile gerek coğrafi, gerek ticari anlamda birbirine çok benziyor. Bu beni çok heyecanlandırdı. Birlikte yapabileceğimiz çok şey olduğunu düşünüyorum” dedi.
“Osmangazi ile kardeş şehir olmalıyız”
Osmangazi Meydanı, Panoramik Müze, Osmangazi Atletizm Salonu, BAREM ve Kentsel Dönüşüm gibi dev projeleri yerinde görmenin kendisi için de çok büyük tecrübe olduğunu ifade eden Kwasi Kankam, “Şehri gezip farklı açılardan görme fırsatım oldu. Dağ yamaçlarından şehre baktığımda, doğal ve tarihi dokunun korunup, mevcut ekosistem içerisine çok başarılı bir şekilde uygulandığını gördüm. Ben de kendi şehrimde benzer projeler uygulamak istiyorum. Bunun için de doğru yerde, doğru insanlarla birlikte olduğumu gördüm. Osmangazi Belediyesi ile birlikte çalışarak tecrübelerinden faydalanmayı da çok isterim. Bizim şehrimiz, Batı Afrika’da ticaretin merkezi. Ülkenin, dış ilişkilerinde de söz sahibi olan bir bölge. Bu kadar benzerliği gördükten sonra şunu ifade etmek isterim ki, biz kısa süre içerisinde kardeş şehir olmalıyız. Gelip bizzat gördüğüm bu şehre, kralımızı da mutlaka getireceğim. Kralımızın Türkiye’ye geldiğinde ilk ayak basması gereken yerin, Bursa Osmangazi ve panoramik müze olduğunu düşünüyorum. Bunu sağlamak için de elimden geleni yapacağım” diye konuştu.
Dündar’dan tecrübe paylaşımı
Osmangazi Belediyesi’nin yurt içi ve yurt dışından 25 kardeş şehri bulunduğunu söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, “Türkiye’nin gelişimini takip eden, kendi şehri ile Türkiye’deki gelişime paralel bir gelişim gösteren Osmangazi’yi ziyaret eden konuk belediye başkanımız ile bilgi ve tecrübe paylaşımı için bir araya geldik. Teknik işbirliği konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Yerel yönetimlerin bu diyalogları ülkeler arası ilişkilerin gelişmesine de katkı sağlıyor. Kendileri, ülkenin Kralını Bursa’ya, Osmangazi’ye getirmeyi çok istediklerini belirtti. Biz de, kendilerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağımızı ifade ettik. İnşallah bu süreç, ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesine de önemli katkı sağlar” diye konuştu.
Başkan Dündar, ziyaretin anısına Ganalı heyete Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin oğlu Orhan Gazi’ye ait miğferin replikasını hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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