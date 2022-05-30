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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uluslararası Leylek Festivali yoğun ilgi gördü

İHA

Uluslararası Leylek Festivali yoğun ilgi gördü

Avrupa Leylek Köyleri Birliğinde Türkiye’yi temsil eden tek köy olan Karacabey’e bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü, 16. Uluslararası Leylek Festivalini geride bıraktı. 2 günde, 10 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan festivale Derya Uluğ konseri damga vurdu. Ünü dünyaya yayılan dostluk hikayesinin anlatıldığı Yaren Film gösterimi de doğa severlerden tam not aldı.
Avrupa Leylek Köyü Eskikaraağaç’ta geleneksel olarak düzenlenen Leylek Festivali, hafta sonu Karacabey’in Eskikaraağaç Mahallesinde gerçekleşti. 2 gün süren festival programında, 7’den 70’e herkesin ilgi duyacağı aktiviteler gün boyu ziyaretçilerle buluştu. Cumartesi günü başlayan festivalde, gün boyu çocuklar için animatörler, şişme oyun grupları miniklerle buluştu. Karacabey Harasından getirilen Pony atı ise miniklerin ilgi odağı oldu. Onun yanında, leylek kostümleri giyen çocuklar köyde aileleriyle birlikte renkli görüntülere neden oldu. Etkinlik boyunca sihirbaz gösterileri, palyaçolar ve tahta bacaklar da köyde çocukları gönüllerince eğlendirdi.
Leylek Köyünde kurulan yöresel ürün pazarı ile kayık turları yapan köy halkı da festival yoğunluğundan oldukça memnun ayrıldı. Eskikarağaçlılar hazırladıkları yöresel lezzetlerin yanında, ilgiden son derece memnundu. Bursa Büyükşehir Bando Takımının gösterisi ve Karagöz Halk Oyunları gösterisi ile başlayan açılış töreninde konuşan Köy Muhtarı Rıdvan Çetin, “Köyümüz, her geçen gün ilgi odağı oluyor. Leyleklerle başlayan bu güzel organizasyon, bugün her anlamda önemli bir değerimiz haline geldi. Emeği geçenlerden başta Belediye Başkanımız Ali Özkan olmak üzere herkese köyümüz adına sonsuz teşekkürler” dedi.
Kültür Bakanlığı Sanatçılarından Sultan Faime Keskin, ipek böceği kozasından hazırladığı eserlerinden oluşan sergi ile festivalde iki gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı. Birbirinden ilginç kuş ve sembol mekanların sanatla buluştuğu Kozadan Sanata sergisi, protokolün de ilgisini çekti. Belediye Başkanı Ali Özkan da açılış töreninde yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi;
“Göreve geldiğimizde Karacabey’de turizm alanında yapacaklarımızı söylediğimizde, kimse bugünleri tahmin etmiyordu. Eskikaraağaç Leylek Köyü yıllar sonra hak ettiği değer kavuştu. Artık yılda bir kez anılan değil, neredeyse yıl boyu ziyaretçi akınına uğrayan bir turizm merkezi haline geldi. Ama bizler de burasının sadece turizm değil eğitim anlamında da doğaya katkı sağlaması için çalışıyoruz. Belediyemizce bu köyde gerçekleştirdiğimiz doğa koruma projelerimizi, okullarda öğrencilerle paylaşıyoruz. Bunun yanında, köyün bir doğa okulu şeklinde işlemesi için faaliyetlerimiz oluyor. Geçmişte Uluslararası Kuş Konferansına ev sahipliği yaptı. Üniversite öğrencilerinin doğa atölyelerine ev sahipliği yaptı ve bu, günden güne daha nitelikli hale geliyor. 16. Geleneksel Leylek Festivalimiz de büyük ilgi gördü. Bu farkındalığın, hem turizm hem de her yaştan vatandaşımıza, doğaya karşı nitelikli bir eğitim olarak artması dileğiyle.”
Karacabey Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu da Karacabey’in eşsiz doğal güzelliklerine vurgu yaparak, bunun yanında hem doğaya hem kırsal turizme dikkat çeken bu tarz organizasyonların sadece Karacabey’e değil bölgeye önemli katkılar kazandıracağını sözlerine ekledi. Açılış töreni sonrası, Büyükşehir Bando Takımı eşliğinde protokol ve vatandaşların katıldığı geleneksel leylek yürüyüşü, gölün kıyısındaki Leylek Yürüyüş Yolunda gerçekleştirdi.
Pop müziğin sevilen isimlerinden Derya Uluğ da Leylek Festivalinin açılışına damga vurdu. Sanatçı, birbirinden iddialı parçaları ve sahne performansıyla kendisini izlemeye gelen binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Konserde sahneye çıkan Belediye Başkanı Ali Özkan kendisine çiçek takdim ederken, köyün dünyaya açılan hikayesi haline gelen Adem Amca ve Yaren Leylek’in köy meydanına yapılan eseri ortaya çıkaran heykeltıraş Ahmet Uzun’a da teşekkür plaketi sundu. Konserde, Eskikaraağaç Köy Kadınları Derneği de sanatçıya yöresel ürün sepeti hediye etti.
Festivalde son gün ise Prag Film Ödüllerinde “en iyi belgesel” seçilen ve tamamı köyde çekilen Yaren Filmi ziyaretçilerle buluştu. Yapımcılığını Akın Esgin’in, yönetmenliğini de Burak Doğansoysal’ın üstlendiği film, ünü dünyaya yayılan Adem Amca ve Yaren Leylek’in köyde geçen hikayesini anlatıyor.
Festival Programı, Karacabeyli Gönüllüler Korosunun birbirinden güzel şarkılarından oluşan konseri ile son buldu.

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